В Укроборонпроме уже опробовали украинский ударный дрон: какой следующий этап

13 января 2023, 18:09
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Источник:

Интерфакс-Украина

В начале декабря государственный концерн объявил о начале испытательного срока отечественного беспилотника. Дальность полета украинской птицы достигает 1 тысячи километров.

Испытания беспилотника продолжались около месяца. Теперь разработка дрона достигла этапа, когда о нем нельзя ничего говорить.

Достойно внимания Укроборонпром переходит в финальную стадию испытаний украинского ударного беспилотника

Какой следующий этап работы

Представитель Укроборонпрома Наталья Сад отметила, что работники концерна пытались максимально ускорить производство первого образца, опробовали его в воздухе и готовятся к следующему этапу – демонстрации возможностей этого комплекса руководству Сил безопасности и обороны нашего государства.

Напомним, что в октябре украинская компания разработала новый беспилотник. Кстати, "акула" уже полностью готова к применению на поле боя.

В компании отметили, что "Шарк" сконструирован для проникновения на временно контролируемую врагом территорию. В частности, беспилотник может вести глубокую аэроразведку.

Кроме того, изобретатели предусмотрели, что дрон может корректировать дальнобойное вооружение. В частности, и американская реактивная артиллерийская система HIMARS.

Что известно о новом украинском беспилотнике

  • Еще 17 октября в Укроборонпроме анонсировали выход нового беспилотника. Это произошло после того, как оккупанты атаковали Киев так называемыми БпЛА "Герань-2", а на самом деле иранскими Shahed 136.
  • Известно, что дальность полета дрона – 1000 километов. Вес боевой части – 75 килограммов. Взлетный вес устройства – 200 километов.
  • В начале ноября Олег Болдырев отметил, что такая боевая машина нормально улетит до конца 2022 года. Он также добавил, что построили беспилотник по заданию, которое в начале августа озвучил Главнокомандующий Валерий Залужный.
  • В начале декабря в Укроборонпроме сообщили, что переходят к финальной стадии испытаний беспилотника.
Автор: Анна Романюк