В Укроборонпроме уже опробовали украинский ударный дрон: какой следующий этап

В начале декабря государственный концерн объявил о начале испытательного срока отечественного беспилотника. Дальность полета украинской птицы достигает 1 тысячи километров.

Испытания беспилотника продолжались около месяца. Теперь разработка дрона достигла этапа, когда о нем нельзя ничего говорить.

Достойно внимания Укроборонпром переходит в финальную стадию испытаний украинского ударного беспилотника

Какой следующий этап работы

Представитель Укроборонпрома Наталья Сад отметила, что работники концерна пытались максимально ускорить производство первого образца, опробовали его в воздухе и готовятся к следующему этапу – демонстрации возможностей этого комплекса руководству Сил безопасности и обороны нашего государства.

Напомним, что в октябре украинская компания разработала новый беспилотник. Кстати, "акула" уже полностью готова к применению на поле боя.

В компании отметили, что "Шарк" сконструирован для проникновения на временно контролируемую врагом территорию. В частности, беспилотник может вести глубокую аэроразведку.

Кроме того, изобретатели предусмотрели, что дрон может корректировать дальнобойное вооружение. В частности, и американская реактивная артиллерийская система HIMARS.

Что известно о новом украинском беспилотнике