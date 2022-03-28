В Укроборонпроме начали ремонт российской трофейной техники

Много военной техники, которую украинские военные используют на войне, они получили как трофейную от россиян. Ее отправляют на ремонт, после чего она снова отправляется на фронт.

За месяц войны России против Украины наши защитники потеряли 74 танка. Однако вместо них захватили уже по меньшей мере 117 танков врага. Таким образом увеличив количество танков в украинской армии.

Некоторые из этих танков сразу готовы к бою. Остальные же требуют ремонта. Этим занимается "Укроборонпром", у которого есть и необходимые специалисты, и оборудование.

Стоит внимания За месяц войны Укроборонпром изготовил и модернизировал больше техники, чем за весь 2021 год

При этом на предприятиях "Укроборонпрома" ремонтируют не только захваченные танки или боевые бронированные машины, но и более мощную технику. Здесь освоили ремонт трофейных реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган", а также зенитно-ракетного комплекса "Оса".

Стоит добавить, что с начала войны предприятия "Укроборонпрома" перешли на круглосуточную работу по изготовлению и ремонту военной техники для украинской армии.