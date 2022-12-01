Легендарные "Байрактары" и "Джавелины": Укрпочта представляет почтовые марки "Оружие Победы"

В декабре 2022 года Укрпочта представляет новые почтовые марки "Оружие победы". Предзаказ можно оформить уже с 1 декабря.

Новые марки будут введены уже 6 декабря. В этот день Украина отметит День Вооруженных Сил Украины, сообщает 24 канал.

Заметьте Укрпочта будет работать во время полного блэкаута

В настоящем наших реалий, когда россия ведет полномасштабную войну против Украины, как никогда важно выразить уважение и поддержку военным, которые неустанно держат оборону на рубежах и отбивают атаки врага,

– говорится в сообщении.

Поэтому украинцам представили новые почтовые марки "Оружие Победы". Целью является поблагодарить ВСУ за стойкость, мощь, отвагу. Часть денег от продаж будут направлены на помощь украинским воинам.

Маркированный лист будет состоять из 6 почтовых марок. Там изобразят:

"Ольху";

"Нептун";

"Стугну-П";

"Байрактар ТВ2";

"Джавелин";

"M142 Хаймарс".

Всего тираж марочного листа – 200 000 экземпляров. Авторы выпуска – художники-графики Сергей и Александр Харуки.

Примите во внимание! Ранее Укрпочта анонсировала выпуск марок "Херсон – это Украина", посвященных освобождению города от российских оккупантов. Украинцев новость порадовала. Они заявили, что хотят добавить эту марку в свою коллекцию.