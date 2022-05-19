Укрпочта вводит в обращение марки "Русскій воєнний корабль всьо": когда их можно будет купить

Укрпочта в скором времени приступит к продаже второй серии марок, посвященной потоплению украинскими ракетами крейсера "Москва". Первая марка "Русскій воєнний корабль – іди на**й" приобрела бешеную популярность, вторую выпустят как раз через 40 дней после затопления.

Что известно о первой марке "Русскій воєнний корабль"

Первую почтовую марку "Русский военный корабль, іди нах*й" ввели в обращение 12 апреля. Ее название – слова украинских защитников из Змеиного в ответ российскому кораблю.

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На следующий день этот самый крейсер "Москва", который шел захватывать Одессу, украинские военные подбили противокорабельными ракетами "Нептун", а впоследствии он утонул.

Она приобрела безумную популяность. Укрпочте даже пришлось ограничивать продажу марок "в одни руки" из-за сверхвысокого спроса.

Когда выйдет вторая марка, посвященная этой цитатой

В компании сообщили, что 23 мая, в День морской пехоты Украины, а также на 40 день после трагической гибели российского крейсера "Москва", Укрпочта выпустит марку "Русскій воєнний корабль … всьо".

Марка выйдет тиражом 5 миллионов экземпляров в двух номиналах:

"Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Смерть ворогам!" F для отправок по Украине,

"Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Слава нації!" W для международных отправлений.

Стоимость листа (3 марки и 3 купона) составит 69 гривен и 4,5 доллара соответственно. Приобрести марку можно будет более чем в 1500 отделениях Укрпочты. Чтобы избежать спекуляций, на продажу марок введен лимит: одному покупателю 2 блока по 3 марки.



Так выглядят новые марки "Русскій воєнний корабль всьо"

Кроме того, марки и мерчи будут представлены на пяти онлайн-площадках, в том числе международных. На всех площадках будет реализована возможность благотворительных донатов в поддержку армии и пострадавших от военных действий.

Ранее генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский рассказал, что этой маркой украинцы отпразднуют 40 дней от затопления "Москвы". "Уверен, марка будет столь же популярна, как и предыдущая", – заметил он.

Кстати, в Укрпочте уже отреагировали на победу Kalush на Евровидении-2022. Они заявили, что создадут марки с победителями конкурса. Сейчас идет обсуждение по дизайну. Она получится примерно через месяц.

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