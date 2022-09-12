Добро пожаловать в ад, – Укрпочта порадовала украинцев коллекционным конвертом

Укрпочта добавила в коллекцию символический маркированный конверт "Добро пожаловать в ад". Ее глава Игорь Смелянский намекнул, что создать конверт вдохновило молниеносное контрнаступление ВСУ.

Дизайн конверта выбирали украинцы: более 200 тысяч голосов было отдано за победный эскиз. Также Укрпочта анонсировала выпуск новой почтовой марки "Тризуб".

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Первый маркированный конверт военного времени

Коллекционный конверт "Добро пожаловать в ад" стал первым, который выпустила Укрпочта за время войны. К тому же они уже радовали украинцев и мир эксклюзивными коллекционными марками.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский отметил, что сначала они планировали изменить военную тему, чтобы немного разгрузить украинцев в это нелегкое время. Планировалось создать конверт, связанный с темой культуры.

Однако после невероятного контрнаступления ВСУ и масштабных поражений противника в Укрпочте решили анонсировать особый коллекционный конверт, который посвятили последним новостям с фронта.

Благодаря нашим ВСУ, происходят такие события, что мы не можем не задокументировать их так, как умеет Укрпочта. Мы добавили в коллекцию символический маркированный конверт "Добро пожаловать в ад",

– прокомментировал Игорь Смелянский



Коллекционный конверт от Укрпочты "Добро пожаловать в ад"/ Фото Игоря Смелянского

Название конверта идеально описывает то, что сейчас происходит с врагами, которые еще недавно планировали захватить нашу страну, а теперь изо всех сил пытаются сбежать с поля боя.

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Как Укрпочта сохраняет социальную память

Укрпочта документирует события войны россии против Украины креативным способом. Заметим, что первой и самой известной маркой военного времени стала марка, посвященная защитникам острова Змеиный.

Какие еще марки в Укрпочте выпустили после этого:

После затопления крейсера "Москва" мир увидел новую марку "Русский военный корабль...ВСЕ!". Тогда все марки этой серии были раскуплены с молниеносной скоростью.

Следующая марка вошла в обиход после победы Украины на Евровидении.

В честь героизма украинцев и их несгибаемой борьбы с российскими захватчиками, Укрпочта выпустила марку "Добрый вечер, мы из Украины"

Впоследствии анонсировали марку "Мрия", которую посвятили уничтоженному оккупантами самолету.

Уже в День Независимости украинцам показали коллекционную марку "Свободные, Несокрушимые, Непобедимые".

1 сентября руководство Укрпочты презентовало марку с Патроном.

Дата запуска продаж коллекционного конверта пока, к сожалению, неизвестна. Однако Игорь Смелянский заверил, что это произойдет очень скоро. Интересно, что вместе с конвертом мир сможет увидеть и следующую коллекционную марку под названием "Тризуб".

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