Дизайн конверта обирали українці: понад 200 000 голосів було віддано за переможний ескіз. Також Укрпошта анонсувала випуск нової поштової марки "Тризуб".

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Перший маркований конверт воєнного часу

Колекційний конверт "Ласкаво просимо до пекла" став першим, що випустила Укрпошта за час війни. До того вони вже тішили українців та світ ексклюзивними колекційними марками.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський зазначив, що спочатку вони планували змінити воєнну тему, щоб трохи розвантажити українців у цей нелегкий час. Планувалося створити конверт пов'язаний з темою культури.

Однак, після неймовірного контрнаступу ЗСУ і масштабних поразок противника в Укрпошті вирішили анонсувати особливий колекційний конверт, який присвятили крайнім новинам з фронту.

Завдяки нашим ЗСУ, відбуваються такі події, що ми не можемо не задокументувати їх так, як це вміє Укрпошта. Ми додали до колекції символічний маркований конверт "Ласкаво просимо до пекла",

– прокоментував Ігор Смілянський



Колекційний конверт від Укрпошти "Ласкаво просимо у пекло"/ Фото Ігоря Смілянського

Назва конверта ідеально описує те, що зараз відбувається з ворогами, які ще донедавна планували захопити нашу країну, а тепер з усіх сил намагаються утекти з поля бою.

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Як Укрпошта зберігає соціальну пам'ять

Укрпошта документує події війни росії проти України в креативний спосіб. Зауважимо, що першою і найвідомішою маркою воєнного часу стала марка присвячена захисникам острова Зміїний.

Які ще марки в Укрпошті випустили після цього:

Після затоплення крейсера "Москва" світ побачив нову марку "Русскій воєнний корабль...ВСЬО!". Тоді всі марки цієї серії розкупили з блискавичною швидкістю.

Наступна марка увійшла в обіг після перемоги України на Євробаченні.

На честь героїзму українців та їх незламної боротьби з російськими загарбниками, Укрпошта випустила марку "Доброго вечора, ми з України"

Згодом анонсували марку "Мрія", яку присвятили знищеному окупантами літаку.

Вже на День Незалежності українцям показали колекційну марку "Вільні, Незламні, Непереможні".

1 вересня керівництво Укрпошти презентувала марку з Патроном.

Дата запуску продажів колекційного конверта поки, на жаль, невідома. Проте Ігор Смілянський запевнив, що це відбудеться дуже скоро. Цікаво, що разом з конвертом, світ зможе побачити й наступну колекційну марку під назвою "Тризуб".

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