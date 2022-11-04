Укрпочта выпустила почтовую марку "Крымский мост на бис!": как она выглядит

Сегодня, 4 ноября, "Укрпочта" ввела в обращение новую марку "Крымский мост на бис!". Торжественное спецпогашение штемпелем "Первый день" провели в символическом месте – на пешеходно-велосипедном мосту, пролегающем через Владимирский спуск, который в народе называют "мостом Кличко".

Напомним, что 10 октября мост в самом сердце столицы стал целью врага и подвергся ракетной атаке со стороны России. Несмотря на атаку, конструкция осталась почти невредимой, информирует 24 канал.

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Презентация новой почтовой марки

Участие в мероприятии приняли генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский, глава Фонда госимущества, делегат Курултая крымскотатарского народа, член украинской переговорной группы Умеров Рустем и автор почтовой марки Юрий Шаповал.

Россия начала свою агрессию в Украине с оккупации Крыма, а Украина окончит эту войну, освободив все территории от врагов. Такого незаконного сооружения, как "Крымский мост", в украинском Крыму не будет,

– отметил Умеров Рустем.

На презентации подчеркнули, что Крымский мост – это незаконно построенный транспортный переход. В настоящее время он соединяет временно оккупированный Крымский полуостров с Россией. В рамках полномасштабной войны, начатой оккупантами 24 февраля 2022, именно через него переправляли военные эшелоны россиян, технику и боеприпасы.

Особенности дизайна почтовой марки "Крымский мост на бис!"

8 октября Крымский мост был поврежден взрывчаткой , что частично ограничило пути поставки вооружения. В этот день Укрпочта объявила о выпуске тематической художественной марки.

Почтовая марка "Крымский мост на бис!" содержит несколько интересных деталей:

окурок в руках героини, как свидетельство того, что в последнее время оккупанты создают себе много проблем из-за курения в запрещенных местах,

автомобиль, летящий в пропасть и губящий награбленную бытовую технику,

Байрактар, который "случайно" пролетал над мостом и разбитый вражеский танк.



Автором почтовой марки стал Юрий Шаповал / Фото Укрпочта

Тираж почтовой марки уменьшен по сравнению с анонсированным, он составит 2,1 миллиона экземпляров или 300 тысяч марковых листов. Это должно увеличить коллекционную ценность. Номинальная стоимость – М (потому что мост), что стоит 18 гривен за марку или 126 гривен за лист из 7 марок. С почтовой маркой будет выпущено:

конверт "Первый день",

открытка,

немаркированный художественный конверт.

Значительные события, происходящие в нашей стране, запечатлевает украинская филателия. Крымский мост – временно нежелательная связь Украины с Россией, символ оккупации, произвол. Произошедший на мосту взрыв – предвестник грядущего распада государства-террориста. Укрпочта ежедневно работает ради победы страны и для каждого украинца. Мы трансформируем нашу ярость в силу, восстанавливаем собственную идентичность и создаем новые культурные шедевры военного времени.

– прокомментировал генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.



Купить новый почтовый набор "Крымский мост на бис!" можно с 4 ноября / Фото Укрпочта

Автором почтовой марки стал Юрий Шаповал – художник-живописец, работающий в технике живописи, графики и инсталляции.

Призвание художника не только в создании красивой картинки, которая понравится каждому. Важно вкладывать в свои произведения историю, глубокие смыслы, передавать эмоции, наталкивать на размышления. Почтовые марки хранят не только культурное наследие и историю украинцев, но и стали одним из видов нашего оружия,

– отметил Юрий Шаповал.

Как приобрести новый набор

Купить новый почтовый набор "Крымский мост на бис!" можно с 4 ноября во всех отделениях Укрпочты и на официальном сайте. Он также доступен на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay и Amazon. Онлайн можно приобрести до 10 почтовых листов, 10 художественных конвертов и 10 открыток в одном заказе.

Конверты "Первый день" можно будет приобрести только в отделениях почтовой связи, однако с определенным ограничением – не более 2 экземпляров на один заказ.

Также на всех онлайн-площадках предлагают купить тематический мерч с изображением новой марки: футболки, свитшоты и 2 вида магнитов.

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