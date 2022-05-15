Укрпочта выпустит марку, посвященную победе Kalush: уже показали один из вариантов
Источник:фейсбук Игоря Смелянского
Игорь Смелянский поздравил группу Kalush с победой на Евровидении-2022. Также он рассказал, что Украина выпустит марки с победителями песенного конкурса.
Решение уже согласовал Художественный Совет. Дизайн марки разработают отдельно, ведь такие вещи нужно согласовывать с Евровидением.
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Сейчас фото в сообщении – это лишь пример одного из вариантов.
Предварительный дизайн марки Укрпочты / Фото Игоря Смелянского
Дизайн марки мы безусловно разработаем отдельно, потому что должны это согласовать с Евровидением. Если хотим идти в Европу, нужно уважать права интеллектуальной собственности,
– объяснил Смелянский.
Но он уверен, что у него будет достаточно аргументов, чтобы согласовать и ускорить выпуск марки, посвященный победителям конкурса. Потому что это когда-то было с Русланой и Джамалой.
Марка с Русланой / Фото Игорь Смелянский
Марка с Джамалой / Фото Игорь Смилянский
Он также напомнил, что сейчас идет голосование относительно того, какая марка будет следующей маркой Украины. Есть такие темы: "Героям слава!", "Путин, Москва пылает, Гаага ждет", "Песик Патрон из ГСЧС", "Ой у лузі червона калина...", "Добрый вечер, мы из Украины".
Пока есть бесспорный лидер – побеждает песик Патрон. Но есть еще 5 дней для определения. При этом Смелянский уточнил, что когда дизайн с маркой Kalush утвердят, она пойдет в тираж вне конкурса.
Где проголосовать:
- в приложении Дия,
- на официальной странице Укрпочты в фейсбуке ,
- в телеграм-канале Игоря Смилянского.
Предыдущая марка Укрпочты произвела фурор:
- Накануне "Укрпочта" выпустила марку "Русский военный корабель, иди…!". Ее выпустили в 2 номиналах, каждый из которых имел тираж 500 тысяч штук. Украинцы сами выбирали дизайн. Всего в опросе приняли участие около 8 тысяч респондентов.
- Марка выпущена в обращение 12 апреля и в тот же день Вооруженные Силы Украины пустили ракеты "Нептун" в российский крейсер Москва, который изображен на марке. Корабль отправился на дно кормить рыб.
- На марку начался невиданный ажиотаж, украинцы выстаивали в очередях отделений целый день, так что продажи марки пришлось приостановить и запустить только онлайн. Правда, из-за постоянных кибератак сайт теперь не работает.
- К слову, кроме этого, в июне Укрпочта планирует выпустить марку с изображением крупнейшего в мире украинского самолета Ан-225 "Мрия".