Укрпочта выпустит марку "Русский военный корабль, иди на *уй!": выберите лучший эскиз
Источник:"Укрпочта"
Укрпочта выпустит марку "Русский военный корабль, иди на *уй!". На официальной странице компании в фейсбуке уже начали голосование за лучший эскиз.
В компании рассказали, что желающих принять участие в конкурсе было очень много и он даже вышел за пределы Украины.
К теме В России избили дальнобойщика, который нанес на грузовик оккупационный символ "Z"
Мы получили почти 500 писем с идеями для почтовых марок! Обещали дать на голосование все работы, но не ожидали, что желающих принять участие в конкурсе будет настолько много, что он выйдет за пределы Украины,
– говорится в сообщении.
Поэтому в "Укрпочте" собрали 20 лучших с филателистической точки зрения эскизов. Из них вы можете выбрать лучший, который пойдет в печать.
С этой маркой вы сможете присылать письма и открытки даже за границу. И самое главное, в них будет зашитое послание, которое вы уже хорошо знаете: "Русский военный корабль, иди на#уй!",
– добавили в "Укрпочте".
Голосование продлится до 10 марта. Победителя объявят 11 марта.
Предлагаем ознакомиться с эскизами, которые принимают участие в конкурсе:
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!