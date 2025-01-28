В Покровске прекратило работу последнее стационарное отделение Укрпочты

Со вторника, 28 января, Укрпочта в Покровске больше не будет работать. Впрочем, государственный почтовый оператор перейдет на другой формат работы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Покровскую ГВА.

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Почему закрылась Укрпочта в Покровске и как теперь получить посылку

В ГВА сначала выложили очень короткое сообщение.

С сегодняшнего дня Укрпочта прекращает работу в городе Покровск, но будут работать передвижные отделения,

– говорилось там.

Впоследствии добавили детали. Как оказалось, Укрпочта переформатирует свою работу из-за постоянных обстрелов и обострения ситуации с безопасностью в Покровске.

Жители Покровска смогут получить письма, посылки и прессу через передвижные отделения. С 2022 года почтальоны ездят по Донецкой области на бронированных авто. Отныне они будут заезжать и в Покровск.

Передвижное отделение будет приезжать в определенное время. В целом оно будет работать с 11:30 до 14:00, но могут быть изменения в зависимости от ситуации с безопасностью.

В отделении люди смогут получить почтовые услуги, заказать лекарства и приобрести товары первой необходимости.

Если же кто-то не успел посетить передвижное отделение, то получить почтовые услуги можно в городе Родинское Донецкой области, которое рядом с Покровском. Там работает стационарное отделение Укрпочты.

Ситуация с безопасностью в Донецкой области: убиты люди, ранен водитель Укрпочты

К сожалению, враг не прекращает обстрелы. Власти призывают жителей Донецкой области эвакуироваться. Только 28 января погибли два человека, еще один человек был ранен. К слову, пострадал водитель Укрпочты.

Утром и днем 28 января Родинское обстреляли трижды. В результате ударов были повреждены два многоквартирных жилых дома, жилой дом и газовая труба, СТО. Во время последней атаки и погибли двое гражданских.

В ГВА рассказали, что около трех дня россияне ударили FPV-дроном по восточной части Покровска, на выезде из города. Был поврежден грузовой автомобиль Укрпочты, ранен водитель 1984 года рождения.

А в Донецкой областной прокуратуре привели данные о том, что в Покровске россияне атаковали дроном гражданский автомобиль, убив одного и ранив двух граждан.

28 января 2025 года, в 13:00, армия государства-агрессора нанесла удар дроном по гражданскому автомобилю ВАЗ-2106 в городе Покровск. На капоте транспортного средства была надпись "Люди",

– сказано в заметке.

Погибла женщина, ранены 60-летний водитель и 52-летняя пассажирка.