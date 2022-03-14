Укрпочту в Донецкой области атаковали ракетой: компания шутит, что отправят обратную доставку

13 марта российская армия накрыла огнем 22 населенных пункта Донбасса. Российские оккупанты обстреляли 65 объектов.

Среди них – отделение Укрпочты. Акционерное общество отметило, что российские оккупанты атаковали крышу ракетой.

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Вероятно, это тонкий намек на уничтоженный российский штурмовик Су-34. Его сбил под Черниговом мобилизованный работник Укрпочты капитан Сергей Чижиков.

Как выглядит отделение Укрпочты после обстрелов:

Напомним, что ранее оккупанты уничтожили отделение почты в Купянске. Кроме того, есть проблемы с базой данных.

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