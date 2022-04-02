Укртелеком возобновил работу по всей Украине, кроме Луганщины
2 апреля 2022 , 18:19Читати новину українською
Источник:Госспецсвязи
Укртелеком предоставляет услуги во всех областях, кроме Луганской. Ищут возможности, чтобы восстановить услуги и там.
Компания восстановила поврежденные магистральные линии, поэтому услуги предоставляют и в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.
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Кстати, интернет-провайдеры Украины в сутки зафиксировали 128 случаев повреждения сетей или недоступности оборудования.
Что с мобильной связью
Ситуация с покрытием мобильными операторами за предыдущие сутки не претерпела значительных изменений.
Наиболее проблемными регионами остаются Донецкая, Киевская, Черниговская области. Однако связь восстанавливают в населенных пунктах Киевщины, освободившихся от оккупантов.
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