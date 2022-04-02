Укртелеком возобновил работу по всей Украине, кроме Луганщины

2 апреля 2022 , 18:19
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Источник:

Госспецсвязи

Укртелеком предоставляет услуги во всех областях, кроме Луганской. Ищут возможности, чтобы восстановить услуги и там.

Компания восстановила поврежденные магистральные линии, поэтому услуги предоставляют и в Одесской, Херсонской и Николаевской областях. 

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Кстати, интернет-провайдеры Украины в сутки зафиксировали 128 случаев повреждения сетей или недоступности оборудования.

Что с мобильной связью

Ситуация с покрытием мобильными операторами за предыдущие сутки не претерпела значительных изменений.

Наиболее проблемными регионами остаются Донецкая, Киевская, Черниговская области. Однако связь восстанавливают в населенных пунктах Киевщины, освободившихся от оккупантов.

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Автор: Ольга Музика