В частности в Крыму: Россия на 14 авиабазах, вероятно, строит укрытия для своих самолетов
- Россия на авиабазах, вероятно, строит укрытия для самолетов.
- OSINT-аналитик Def Mon рассказал, что обнаружил 14 мест, где россияне построили или строят укрытия.
Россияне пытаются защитить свои самолеты от атак и строят для них укрытия. Такие сооружения зафиксированы на 14 авиабазах.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OSINT-аналитика Def Mon в X (ранее твитер).
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Россия, вероятно, строит укрытие для самолетов
Как пишет аналитик, с прошлой осени Россия начала активно строить укрытия для самолетов. Эксперт обнаружил 14 мест, где россияне построили или строят укрытия.
Россияне строят укрытия для самолетов / Фото @DefMon3
Предварительно, такие работы якобы ведутся на аэродроме "Кировское" в оккупированном Крыму, в Севастополе, Гвардейском и Саках.
На территории России подобные работы ведутся в Ейске, Крымском, Приморско-Ахтарском, авиабазе "Ханская" в Адыгее, Миллерово, Ахтубинске, Борисоглебске, Курске, Липецке и Энгельсе.
Россия строит укрытия для самолетов / Скриншоты со страницы @DefMon3
Напомним, СБУ провела уникальную операцию по уничтожению российской стратегической авиации. В воскресенье, 1 июня, украинские дроны атаковали сразу 4 военных аэродрома.