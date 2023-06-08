До и после ремонта: как в Киеве выглядит укрытие за 1,3 миллиона гривен – фотосравнение

В Киеве почти неделю идет проверка укрытий. В Святошинском районе нашли хранилище, ремонт которого обошелся в 1,3 миллиона гривен.

Соответствующие фото опубликовал Министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин. Укрытие только что отремонтировали.

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Он отметил, что завершается 5-й день работы комиссии по ревизии укрытий Киева.

Присоединился к работе комиссии в Святошинском районе. Ситуация немного лучше, чем в других районах, где мы уже побывали. Большинство укрытий были открыты. Но до приемлемого состояния укрытий еще далеко. Из любопытного. Увидел первое свеже отремонтированное укрытие,

– сказал Камышин.

Как выглядит укрытие после ремонта за 1,3 миллиона гривен / Фото Александр Камышин

По его словам, на ремонт укрытия 103м2 потратили 1,3 миллиона гривен. Это из тех 1,2 миллиарда гривен о выделении которых говорили столичные власти.

По данным министра, по состоянию на 08:00 проверено 3821 объект, что составляет 82% от общего фонда укрытий Киева.

Меньше половины укрытий остаются со свободным доступом. И еще меньше в состоянии, пригодном для приема населения без существенных замечаний к состоянию,

– добавил министр.

Стоит ли ремонт потраченных денег

В сети заметили, что не увидели на фото обновленного укрытия ничего особенного: "два унитаза, пластиковая дверь, лавочки и освещение".

В то же время укрытие "до" было действительно в очень плачевном состоянии.

Как выглядело укрытие к ремонту / Фото из телеграмм-каналов