Укрзализныца запускает кольцевой маршрут электрички в Киеве

С понедельника, 28 марта, Укрзализныца запустила кольцевой маршрут электрички в Киеве. Это позволит жителям левого берега от Воскресенки до Левобережного массива, Дарницы и Березняков безопасно и быстро добраться до центрального вокзала.

Как отметили в Укрзализныце, это стало реакцией на популярность шаттла Дарница – Святошино.

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Электричка будет проходить Борщаговку, Сырец и на доступном расстоянии к югу от массива Оболонь, где движение транспорта осложнено.

Остановки электропоезда:

Дарница (платформа городской электрички),

платформа Левый Берег (Березняки),

Выдубичи,

Киев-Демеевский,

Протасов Яр,

Киев-Пассажирский (платформа Северная, по ТЦ "Полесье"),

Караваевы Дачи,

Киев-Волынский,

Борщаговка-Техническая,

Борщаговка,

Святошино,

Рубежевский (парк Нивки),

Сырец,

Вышгородская,

Зенит (проспект Бандеры),

Почайна,

Троещина-2 (Русановские сады),

Троещина,

Киев-Днепровский,

Левобережная (возле метро).

Расписание электрички

Поезда из Дарницы в направлении Выдубичей (по часовой стрелке) будут отправляться ежечасно с 06:10, последний рейс в 18:10.

Поезда из Дарницы в направлении Троещины (против часовой стрелки) будут отправляться каждый час, начиная с 06:15, последний рейс в 18:15. Последние рейсы в обоих направлениях будут направляться на станцию ​​Святошин.

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