Укрзализныца запускает кольцевой маршрут электрички в Киеве
Источник:телеграмм Укрзализныци
С понедельника, 28 марта, Укрзализныца запустила кольцевой маршрут электрички в Киеве. Это позволит жителям левого берега от Воскресенки до Левобережного массива, Дарницы и Березняков безопасно и быстро добраться до центрального вокзала.
Как отметили в Укрзализныце, это стало реакцией на популярность шаттла Дарница – Святошино.
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Электричка будет проходить Борщаговку, Сырец и на доступном расстоянии к югу от массива Оболонь, где движение транспорта осложнено.
Остановки электропоезда:
- Дарница (платформа городской электрички),
- платформа Левый Берег (Березняки),
- Выдубичи,
- Киев-Демеевский,
- Протасов Яр,
- Киев-Пассажирский (платформа Северная, по ТЦ "Полесье"),
- Караваевы Дачи,
- Киев-Волынский,
- Борщаговка-Техническая,
- Борщаговка,
- Святошино,
- Рубежевский (парк Нивки),
- Сырец,
- Вышгородская,
- Зенит (проспект Бандеры),
- Почайна,
- Троещина-2 (Русановские сады),
- Троещина,
- Киев-Днепровский,
- Левобережная (возле метро).
Расписание электрички
Поезда из Дарницы в направлении Выдубичей (по часовой стрелке) будут отправляться ежечасно с 06:10, последний рейс в 18:10.
Поезда из Дарницы в направлении Троещины (против часовой стрелки) будут отправляться каждый час, начиная с 06:15, последний рейс в 18:15. Последние рейсы в обоих направлениях будут направляться на станцию Святошин.
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