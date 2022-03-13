В Укрзализныце рассказали, что планируют сделать с "золотым" вагоном из имения Медведчука

На территории имения кума Путина Виктора Медведчука журналисты обнаружили настоящий железнодорожный перрон, а на перроне – "золотой" вагон-ресторан. Укрзализныца хочет этот вагон национализировать.

Как рассказали в компании, они планируют привлечь вагон для перевозки детей и послеоперационных больных. Сейчас он нуждается в техническом осмотре: его компания готова провести в короткие сроки.

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У Укрзализныци много вопросов к интерьеру

Железнодорожники иронически заметили, что этот вагон будет допускаться исключительно пассажирами с проверенной устойчивой психикой. Более того, с проводниками после рейса будут работать психологи.

Сейчас все салон-вагоны Укрзализныци привлекли для эвакуации населения, в частности, маломобильных и детей. Поэтому еще один вагон не будет лишним,

– добавили в компании.

Коротко о "золотом" вагоне-ресторане из имения Медведчука

В вагоне есть основной зал где-то на 40 человек, а также несколько отдельных комнат: кухня, vip-купе и туалет.

На входе стоит барная стойка. Интересно, что там есть стаканы с золоченым гербом России.

Под вагоном построили большую кухню и кладовые для хранения продуктов.

Хотя на вагоне написано Pullman, но он – не настоящий. Это почти идентичная копия.

Известно, что такой подарок своему мужу сделала Оксана Марченко. Случилось это на минувший день рождения кума Путина – 7 августа 2021 года.

Сколько стоит это "удовольствие" подсчитать очень тяжело. Там много позолоты, ценных и брендовых элементов декора. К примеру, только одна настольная лампа стоит больше 100 тысяч гривен. И это без абажура.

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