Укрзализныця добавила больше 1,5 тысяч мест на 11 популярных направлений на праздники
5 января 2022 , 13:30Читати новину українською
Источник:фейсбук Укрзализныци
Из-за повышенного спроса Укрзализныця добавила в продажу 1650 билетов. Их можно приобрести на наиболее популярные в стране направления. В частности, в Карпаты.
Пресс-служба Укрзализныци сообщила, что такое решение – реакция на повышенный спрос пассажиров на поезда 5 января. В общем во время новогодне-рождественских праздников путешествия по железной дороге выбрали уже свыше миллиона украинцев.
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Дополнительные билеты появились на таких направлениях
- Из Киева и Харькова — дополнительно 750 мест в направлении Карпат. В частности во Львов;
- с донецкого и днепровского направлений – 150 мест в западном направлении;
- с одесского направления – 240 мест в Карпаты;
- с киевского на донецкое, днепровское, одесское и южное направления и обратно — до 500 мест дополнительно.
Сколько украинцев встретили Новый год в поездах
- Накануне новогодней ночи пресс-служба Укрзализныци рассказала, что 2022 год в поезде встретят 10 тысяч человек.
- В компании вспомнили, что "как встретишь Новый год, так его и проведешь". Следовательно, около 10 тысяч человек в 2022 году будут активно путешествовать.
- Тем временем некоторые украинцы встретили Новый год в небе. В частности, речь идет о пассажирах рейсов из Киева в Дубай, из Парижа в Киев, из Рима в Киев и из Амстердама и Киева.
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