Пресслужба Укрзалізниці повідомила, що таке рішення – реакція на підвищений попит пасажирів на поїзди 5 січня. Загалом у час новорічно-різдвяних свят подорожі залізницею обрали вже понад мільйон українців.
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Додаткові квитки з'явилися на таких напрямках
- З Києва та Харкова — додатково 750 місць у напрямку Карпат. Зокрема до Львова;
- з донецького та дніпровського напрямків – 150 місць у західному напрямку;
- з одеського напрямку — 240 місць до Карпат;
- з київського на донецький, дніпровський, одеський та південний напрямки та зворотно — до 500 місць додатково.
Скільки українців зустріли Новий рік у потягах
- Напередодні новорічної ночі пресслужба Укрзалізниці розповіла, що 2022 рік у потязі зустрінуть 10 тисяч людей.
- У компанії згадали, що "як зустрінеш Новий рік, так його й проведеш". Отже, близько 10 тисяч людей у 2022 році активно подорожуватимуть.
- Тим часом деякі українці зустріли Новий рік у небі. Зокрема, мовиться про пасажирів рейсів з Києва у Дубай, з Парижа у Київ, з Риму до Києва та з Амстердаму та Києва.
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