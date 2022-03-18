Укрзализныця добавляет еще один эвакуационный рейс: куда будет следовать 18 марта

Тысячи мирных жителей нуждаются в эвакуации из "горячих" точек Украины в более безопасные места. В течение российско-украинской войны "Укрзализныця" стала точкой опоры для государства в вопросе эвакуации.

Так, перевозчик ежедневно назначает дополнительные эвакуационные рейсы. И, кроме ранее объявленного графика на 18 марта, добавил сегодня еще один рейс – Интерсити+ из Харькова во Львов. Он отправится в 14.30.

Читайте также Укрзализныця мобилизовала подвижной состав для перевозки гуманитарной помощи

Дополнительно назначены эвакуационные рейсы на 18 марта:

Киев, Дарницкий вокзал:

1:00 – Интерсити+ Дарница – Харьков ;

; 8:00 – Интерсити+ Дарница – Львов ;

; 17:00 – Интерсити+ Дарница – Львов.

Харьков:

8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов ;

; 9:40 – №229/230 Харьков – Ужгород ;

; 13:00 – №239/240 Харьков – Львов ;

; 14:30 – Интерсити+ Харьков – Львов.

Днепр:

17:00 – №503/504 Днепр – Винница ;

; 20:00 – №226/225 Днепр – Чоп.

Краматорск:

13:00 – №277/278 Краматорск – Львов ;

; 16:00 – №279/280 Краматорск – Львов.

Запорожье:

10:00 – №902/901 Запорожье – Чоп.

Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13.

Интересно – что УЗ будет делать с "золотым вагоном" Медведчука: смотрите видео

, с начала полномасштабной войны России против Украины железной дорогой эвакуировались 2,6 миллиона граждан.