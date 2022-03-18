Укрзализныця добавляет еще один эвакуационный рейс: куда будет следовать 18 марта
18 марта 2022 , 11:36Читати новину українською
Источник:телеграм Укрзализныци
Тысячи мирных жителей нуждаются в эвакуации из "горячих" точек Украины в более безопасные места. В течение российско-украинской войны "Укрзализныця" стала точкой опоры для государства в вопросе эвакуации.
Так, перевозчик ежедневно назначает дополнительные эвакуационные рейсы. И, кроме ранее объявленного графика на 18 марта, добавил сегодня еще один рейс – Интерсити+ из Харькова во Львов. Он отправится в 14.30.
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Дополнительно назначены эвакуационные рейсы на 18 марта:
Киев, Дарницкий вокзал:
- 1:00 – Интерсити+ Дарница – Харьков;
- 8:00 – Интерсити+ Дарница – Львов;
- 17:00 – Интерсити+ Дарница – Львов.
Харьков:
- 8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;
- 9:40 – №229/230 Харьков – Ужгород;
- 13:00 – №239/240 Харьков – Львов;
- 14:30 – Интерсити+ Харьков – Львов.
Днепр:
- 17:00 – №503/504 Днепр – Винница;
- 20:00 – №226/225 Днепр – Чоп.
Краматорск:
- 13:00 – №277/278 Краматорск – Львов;
- 16:00 – №279/280 Краматорск – Львов.
Запорожье:
- 10:00 – №902/901 Запорожье – Чоп.
Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13.Заметим , с начала полномасштабной войны России против Украины железной дорогой эвакуировались 2,6 миллиона граждан.
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