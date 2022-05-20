Укрзализныця из-за последствий авиаударов меняет маршрут курсирования поездов

Российские оккупанты до сих пор бьют по украинским городам. Поэтому Укрзализныця вынуждена изменить маршрут движения некоторых поездов.

В настоящее время разрушенный захватчиками участок пути восстанавливают. После этого, вероятно, поезда будут курсировать по привычному маршруту.

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Укрзалізниця объявила изменения в движении пригородных поездов

Российские захватчики проявляют чрезмерное любопытство железнодорожными объектами инфраструктуры. Поэтому Укрзалізниця снова вынуждена менять маршрут курсирования поездов.

С сегодняшнего дня (20 мая – 24 канал) пригородные поезда №6615 и №6630, а с завтрашнего дня – №6605 и №6610 сообщением Ирша – Коростень и обратно будут следовать в сообщении Малин – Коростень и обратно,

– говорится в сообщении.

В Укрзалізниці подытожили, что враг может даже не надеяться надолго помешать движению поездов – восстановление участка уже начали.

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Война в Украине: последние новости

Российские кафиры сосредоточивают основные усилия на Юге и Востоке Украины.

Оккупанты пытаются вести наступательные действия вдоль всей линии столкновения на Донбассе . В то же время враг обстреливает населенные пункты из артиллерии.

Кроме того, россияне продолжают обстреливать Сумскую область. Только в течение 17 мая там зафиксировали более 70 взрывов.

Также на Сумщине россияне во второй раз попытались прорвать границу . ВСУ удалось остановить наступление кафиров, однако в ближайшее время штурм может повториться.

Одной из наиболее интересных является ситуация вокруг острова Змеиный в акватории Черного моря. После того, как украинские военные уничтожили личный состав и технику захватчиков, россияне пытаются ее забрать. Поэтому они пытаются вести подъемно-спасательные работы, где ВСУ уничтожили их десантный катер.

Замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что хоть враг и не имеет преимущества в воздухе, однако риск ракетных ударов остается на всей территории Украины.

В то же время, украинские защитники продолжают уничтожать захватчиков. В частности, на Юге наши военные ликвидировали не менее 20 кафиров. Также ВСУ уничтожили технику и вооружение россиян.

В свою очередь, в Запорожье украинские бойцы обезвредили примерно 50 российских военных. Кроме того, они уничтожили 20 единиц вражеской техники.

Всего 16 мая российские кафиры обстреляли 48 населенных пунктов на Востоке Украины. В результате вражеских обстрелов погибли 22 мирных жителя, а еще 11 получили ранения.

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