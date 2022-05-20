Наразі зруйновану загарбниками ділянку колії відновлюють. Після цього, ймовірно, потяги курсуватимуть за звичним маршрутом.
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Укрзалізниця оголосила зміни у русі приміських поїздів
Російські загарбники проявляють надмірну цікавість залізничними об'єктами інфраструктури. Тож Укрзалізниця знову вимушена змінювати маршрут курсування поїздів.
Відсьогодні (20 травня – 24 канал) приміські поїзди №6615 та №6630, а відзавтра - №6605 та №6610 сполученням Ірша – Коростень та зворотно прямуватимуть в сполученні Малин – Коростень та зворотно,
– мовиться у повідомленні.
В Укрзалізниці підсумували, що ворог може навіть не сподіватись надовго завадити руху потягів – відновлення ділянки вже розпочали.
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Війна в Україні: останні новини
- Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Півдні та Сході України.
- Окупанти намагаються вести наступальні дії вздовж усієї лінії зіткнення на Донбасі. Водночас ворог обстрілює населені пункти з артилерії.
- Окрім цього, росіяни продовжують обстрілювати Сумську область. Лише протягом 17 травня на там зафіксували понад 70 вибухів.
- Також на Сумщині росіяни вдруге спробували прорвати кордон. ЗСУ вдалось зупинити наступ окупантів, однак найближчим часом штурм може повторитись.
- Однією з найцікавіших є ситуація навколо острова Зміїний в акваторії Чорного моря. Після того, як українські військові понищили там особовий склад і техніку загарбників, росіяни намагаються її забрати. Тому вони намагаються вести підіймально-рятувальні роботи, де ЗСУ знищили їхній десантний катер.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що хоч ворог і не має переваги у повітрі, однак ризик ракетних ударів залишається на всій території України.
- Водночас українські захисники продовжують знищувати загарбників. Зокрема, на Півдні наші військові ліквідували щонайменше 20 окупантів. Також ЗСУ знищили техніку та озброєння росіян.
- Своєю чергою, на Запоріжжі українські бійці знешкодили приблизно 50 російських військових. Окрім того, вони знищили 20 одиниць ворожої техніки.
- Загалом 16 травня російські окупанти обстріляли 48 населених пунктів на Сході України. Внаслідок ворожих обстрілів загинули 22 мирні жителі, а ще 11 зазнали поранень.
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