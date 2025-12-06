Укрзализныця срочно изменила графики движения поездов: какие рейсы отменили

Россия продолжает прицельно наносить удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. Этой ночью разрушениям подверглась узловая станция Фастов и пригородный подвижной состав.

Обошлось без человеческих потерь, однако движение пригородных поездов затруднено. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Какие изменения есть в движении поездов?

Из-за российской атаки Укрзализныця ограничила пригородные маршруты со стороны Киева по станции Мотовиловка, со стороны Казатина – по станции Кожанка, из Мироновки – по станции Фастов-2. Вместо маршрутов Киев – Фастов-1 организовано челночное движение Киев – Мотовиловка.

Региональный поезд №892 Фастов – Славутич устанавливают в сообщении Боярка – Славутич, график движения остается без изменений.

Кроме этого, временно не будут курсировать поезда в направлениях Житомира и Василькова. В частности, рейсы:

№6491 Фастов-1 – Житомир;

№7034 Житомир – Киев-Пассажирский (Пригородный);

№7037 Киев-Пассажирский (Пригородный) – Житомир;

№6042 Васильков-Центр – Киев-Пассажирский (Пригородный);

№6041 Киев-Пассажирский (Пригородный) – Васильков-Центр;

№6046 Васильков-Центр – Киев-Пассажирский (Пригородный).

Также из-за вынужденной замены подвижного состава временно не будут курсировать поезда:

№6851 Чернигов – Славутич;

№6854 Славутич – Чернигов;

№6853 Чернигов – Славутич;

№6856 Славутич – Чернигов.

Обратите внимание! Укрзализныця советует пассажирам заранее уточнять актуальное расписание, поскольку изменения могут обновляться по мере выполнения ремонтных работ и оценки технического состояния путей.

