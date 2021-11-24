Укрзализныця изменит расписание 16 поездов в направлении Харькова

Из-за плановых ремонтных работ на станции "Люботин" 16 поездов будут курсировать по измененному графику. Это продлится с 15 по 20 декабря.

Во времени прибытия и отправки поездов, которые проходят через Харьков, возможны изменения до 30 минут. Пассажиры смогут это увидеть в расписаниях движения, билетах или системе продаж.

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Каких рейсов каснутся изменения

Перевозчик отмечает, что поезда сообщением Львов – Бахмут и Ивано-Франковск – Константиновка будут ехать в объезд Харькова в указанные дни.

Также с 15 по 20 декабря поезд Львов – Бахмут – Львов не будет останавливаться на станциях Святогорск, Изюм, Балаклея, Харьков. Но добавят остановки в городах Славянск и Лозовая.

Рейс Ивано-Франковск – Константиновка – Ивано-Франковск вместо остановок на станциях Святогорск, Изюм, Лиман, Славянский курорт, Харьков добавит остановки в Славянске и Лозовой.

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Изменения касаются только рейсов в период с 15 по 20 декабря, продажи на которые временно ограничивались на время доработки графика.