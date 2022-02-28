Укрзализныця каждый день будет обновлять расписание отправлений: рейсы на 1 марта
Источник:Укрзализныця
Несмотря на постоянные обстрелы российских оккупантов, Укрзализныця продолжает обеспечивать эвакуационные рейсы в тех регионах Украины, где это пока возможно.
Чтобы не дезинформировать пассажиров и минимизировать неудобства, связанные с задержками, Укрзализныця каждый день будет обновлять расписание отправлений: составлять его отдельным списком и публиковать до 21:00 на всех официальных ресурсах.
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Список отправлений на 1 марта
"Я прошу прощения у всех наших пассажиров и посетителей вокзалов за то, что мы сейчас почти не обеспечиваем должного комфорта. К сожалению, в условиях войны нам приходится жертвовать комфортом ради безопасности. Мы на это идем сознательно. Обещаю исправиться, как только война кончится", – заявил председатель правления АО "Укрзализныця" Александра Камышин.
Направления движения пригородных поездов по территории Юго-Западной железной дороги:
- Овруч – Коростень – Овруч,
- Олевск – Коростень – Олевск,
- Коростень – Винница – Коростень,
- две пары электропоездов по направлению Казатин – Погребище – Казатин,
- Новоград-Волынский – Коростень – Новоград-Волынский,
- Коростень – Житомир – Коростень,
- Жмеринка – Казатин – Жмеринка,
- Жмеринка – Рахны – Жмеринка,
- Жмеринка – Вапнярка – Жмеринка,
- Жмеринка – Могилев-Подольский – Жмеринка,
- Жмеринка – Гречаны – Жмеринка,
- Хмельницкий – Подволочиск – Хмельницкий,
- Шепетовка – Хмельницкий – Шепетовка,
- Хмельницкий – Каменец-Подольский – Хмельницкий,
- Киев – Гребенка – Киев,
- Киев – Яготин – Киев,
- Киев – Носовка – Киев,
- Фастов – Киев – Фастов,
- Шепетовка – Лановцы – Шепетовка.
Также будут курсировать электропоезда между населенными пунктами Казатин, Бердичев, Шепетовка, на участке Казатин – Фастов между населенными пунктами Казатин, Фастов и Киев, на участке Фастов – Мироновка между населенными пунктами Фастов, Мироновка и Киев (также Киев – Роток и Белая Церковь – Киев с понедельника по пятницу), на участке Шепетовка – Здолбунов между населенными пунктами Шепетовка, Здолбунов, Ровно и Могиляны. Также будут курсировать электропоезда Казатин – Жашков – Казатин и Погребище – Казатин – Погребище.
Направления движения пригородных поездов по территории Приднепровской железной дороги:
- Запорожье – Канцеровка – Запорожье,
- Днепр – Каменское – Днепр,
- Днепр – Пятихатки – Днепр,
- Верховцево – Днепр – Верховцево,
- Пятихатки – Кривой Рог – Пятихатки,
- Днепр – Кривой Рог – Днепр,
- Пятихатки – Рокувата – Пятихатки,
- Кривой Рог – Апостолово – Кривой Рог,
- Пятихатки – Тимково – Пятихатки,
- Днепр – Чаплино – Днепр,
- Чаплино – Синельниково,
- Днепр – Межевая – Днепр,
- Чаплино – Межевая – Чаплино,
- Днепр – Авдеевка – Днепр,
- Днепр – Лозовая – Днепр,
- Лозовая – Синельниково,
- Синельниково – Днепр,
- Днепр – Запорожье,
- Красноград – Днепр – Красноград
- Апостолово – Днепр-Лоцманская – Апостолово,
- Пятихатки – Терны – Пятихатки,
- Пятихатки – Красный Шахтер – Пятихатки,
- Кривой Рог – Ингулец – Кривой Рог,
- Никополь – Кривой Рог – Никополь,
- Никополь – Тимково – Никополь,
- Никополь – Запорожье – Никополь,
- Марганец – Никополь,
- Запорожье – Канцеровка – Запорожье,
- Запорожье – Синельниково – Запорожье.
Направления движения пригородных поездов по территории Львовской железной дороги:
- Львов – Трускавец – Львов,
- Львов – Сянки – Львов,
- Львов – Ужгород – Львов,
- Ходоров – Стрый – Ходоров,
- Львов – Мостиска – Госграница,
- Львов – Шкло – Львов,
- Стрый – Самбор – Стрый,
- Стрый – Львов,
- Львов – Лавочное – Львов,
- Мукачево – Стрый,
- Лавочное – Мукачево – Лавочное,
- Мукачево – Ужгород – Сянки и обратно,
- Львов – Мукачево – Львов,
- Рава-Русская – Львов – Рава-Русская,
- Стоянов – Львов – Стоянов,
- Львов – Ходоров – Львов,
- Лановцы – Тернополь – Лановцы,
- Залещики – Тернополь – Залещики,
- Ходоров (Подвысокое) – Тернополь – Ходоров (Подвысокое),
- Ковель – Изов – Червоноград и обратно,
- Киверцы – Стоянов – Киверцы,
- Киверцы – Радехов – Киверцы,
- Золочев – Львов – Золочев,
- Тернополь – Львов – Тернополь,
- Тернополь – Красное – Тернополь,
- Ровно – Здолбунов – Львов и обратно,
- Львов – Здолбунов – Львов,
- Подволочиск – Тернополь – Подволочиск,
- Красное – Тернополь,
- Сарны – Ковель – Сарны,
- Удрицк – Сарны, Здолбунов – Удрицк,
- Сарны – Здолбунов – Сарны,
- Здолбунов – Луцк – Ковель и обратно,
- Ковель – Ягодин – Ковель,
- Здолбунов – Красное,
- Красное – Ровно – Здолбунов,
- Ивано-Франковск – Ворохта – Ивано-Франковск,
- Ивано-Франковск – Рахов – Ивано-Франковск,
- Ивано-Франковск – Ходоров – Ивано-Франковск,
- Ивано-Франковск – Стрый – Ивано-Франковск,
- Ивано-Франковск – Коломыя – Ивано-Франковск,
- Коломыя – Ворохта – Коломыя,
- Залещики – Коломыя – Залещики,
- Черновцы – Коломыя,
- Дьяково – Королево – Солотвино-1,
- Королево – Батево – Королево,
- Чоп – Королево,
- Львов – Перемышль – Львов,
- Львов – Чоп – Львов,
- Винница – Хмельницкий – Тернополь – Львов,
- Львов – Хелм – Львов.
Направления движения пригородных поездов по территории Южной железной дороги:
- Полтава – Крюков – Полтава,
- Полтава – Огульцы – Полтава,
- Полтава – Лозовая – Полтава,
- Полтава – Кременчуг – Полтава,
- Полтава – Ромодан – Полтава,
- Полтава – Кобеляки – Полтава,
- Харьков – Огульцы – Харьков,
- Харьков – Мерчик,
- Мерчик – Люботин,
- Люботин – Харьков Левада – Люботин,
- Харьков – Красноград – Харьков,
- Харьков – Лозовая – Харьков,
- Беляевка – Харьков,
- Харьков – Шебелинка – Харьков.
Направления движения пригородных поездов по территории Донецкой железной дороги:
- Лиман – Шевченко – Лиман,
- Лиман – Святогорск – Лиман,
- Константиновка – Лозовая,
- Лиман – Славянск – Константиновка,
- Близнецы – Святогорск,
- Лиман – Краматорск,
- Краматорск – Святогорск,
- Святогорск – Константиновка – Святогорск,
- Лиман – Константиновка,
- Константиновка – Гавриловка,
- Гавриловка – Славянск,
- Славянск – Близнецы,
- Покровск – Чаплино – Покровск,
- Авдеевка – Чаплино – Авдеевка,
- Лозовая – Лиман.
Направления движения пригородных поездов по территории Одесской железной дороги:
- Христиновка – Черкассы – Христиновка,
- Христиновка – Вапнярка – Христиновка,
- Гайворон – Винница – Гайворон,
- Т. Шевченко – Гребенка – Т. Шевченко,
- Т. Шевченко – Черкассы – Т. Шевченко,
- Т. Шевченко – Христиновка – Т. Шевченко,
- Черкассы – Т. Шевченко – Черкассы,
- Т. Шевченко – Виска – Т. Шевченко,
- Т. Шевченко – Помошная – Т. Шевченко,
- Одесса – Вапнярка – Одесса,
- Одесса – Балта – Одесса,
- Одесса – Раздельная – Одесса,
- Одесса – Мигаево,
- Одесса – Колосовка – Одесса,
- Одесса – Застава 1 – Знаменка,
- Знаменка – Александрия – Знаменка,
- Т. Шевченко – Знаменка – Т. Шевченко,
- Знаменка – Цветково – Знаменка,
- Мироновка – Цветково – Мироновка,
- Знаменка – Одесса,
- Мироновка – Цветково,
- Александрия – Знаменка,
- Знаменка – Т. Шевченко,
- Знаменка – Пятихатки – Знаменка,
- Помошная – Людмиловка – Помошная,
- Помошная – Знаменка – Помошная,
- Помошная – Долинская – Помошная,
- Помошная – Вознесенск – Помошная.
Расписание движения поездов уточняйте по ссылке.
Кроме того, 1 марта состоится эвакуационный рейс с вокзала города Чоп в Чехию с остановкой в Словакии. Ориентировочное отправление 16:40, однако таможенный контроль следует пройти до 15:30. Посадка на поезд осуществляется при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта.
Приоритет отдается женщинам и детям. Проезд бесплатный!Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые.