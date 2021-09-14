Укрзализныця меняет курсирование поездов под Кривым Рогом: новые маршруты

Укрзализныця с ноября 2021 года меняет маршруты поездов №120/119 Львов – Запорожье и №76/75 Киев – Кривой Рог. Это связано с ремонтными работами на путях.

С ноября на путях перегона Рокувата – Саксагань участки Кривой Рог – Пятихатки будут проводить ремонтные работы. Поэтому и пришлось изменить маршрут поездов.

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Временные обновленные маршруты

Поезд №120/119 Львов – Запорожье

1,2,3 ноября будет курсировать через станцию Долинская. Он не будет заходить на станции Знаменка, Корыстовка, Александрия и Рокувата.

Поезд №76/75 Киев – Кривой Рог

2 и 3 ноября будет ехать по измененному маршруту через станцию Долинская. Он не будет заходить на станции Знаменка, Корыстовка, Александрия и Рокувата.

Последние изменения в движении поездов

В конце августа Укрзализныця ограничила движение поездов в прифронтовой Авдеевке. Все из-за обострения ситуации и обстрелов пророссийских боевиков. Тогда 8 наших военных получили ранения. Движение возобновили 3 сентября.

9 сентября оккупанты стреляли недалеко от железнодорожной станции "Скотувата" в Донецкой области. Тогда всех работников и пассажиров эвакуировали в укрытие, а движение поездов ограничили.