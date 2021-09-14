З листопада на коліях перегону Рокувата – Саксагань дільниці Кривий Ріг – П'ятихатки проводитимуть ремонтні роботи. Через це й довелося змінити маршрут поїздів.

Важливо СБУ викрила нову схему на Укрзалізниці: це могло призвести до аварій поїздів

Тимчасові оновлені маршрути

Поїзд №120/119 Львів – Запоріжжя

1,2,3 листопада курсуватиме через станцію Долинська. Він не буде заходити на станції Знам'янка, Користівка, Олександрія та Рокувата.

Поїзд №76/75 Київ – Кривий Ріг

2 та 3 листопада їхатиме зміненим маршрутом через станцію Долинська. Він не буде заходити на станції Знам'янка, Користівка, Олександрія та Рокувата.

Останні зміни у русі поїздів

Наприкінці серпня Укрзалізниця обмежила рух потягів до прифронтової Авдіївки. Все через загострення ситуації та обстріли проросійських бойовиків. Тоді 8 наших військових зазнали поранень. Рух відновили 3 вересня.

9 вересня окупанти стріляли неподалік залізничної станції "Скотувата" у Донецькій області. Тоді усіх працівників та пасажирів евакуювали в укриття, а рух поїздів обмежили.