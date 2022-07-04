Укрзализныця меняет маршруты 3 поездов, следующих в Полтаву: задержка в пути до 5 часов
4 июля 2022 , 11:21Читати новину українською
Источник:Укрзализныця
Укрзализныця по техническим причинам меняет маршрут курсирования трех поездов, следующих в Полтаву. Время в пути увеличится ориентировочно на 5 часов.
Вместо Миргорода и Полтавы-Киевской поезда временно будут следовать через Ромодан, Кременчуг и Полтаву-Южную.
Внимание "У горожан нет настроений убегать": как Кременчуг приходит в себя после ракетного удара
Речь идет о таких поездах:
- № 722 Киев – Харьков;
- № 22 Львов – Харьков;
- № 150 Черновцы – Полтава.
В Укрзализныце извиняются за неудобства и предлагают в случае необходимости для уточнения информации о вариантах пересадок обращаться в вокзальные дежурные или поездные бригады.
Ситуация в Укрзализныце: последние новости
- С начала полномасштабного вторжения Укрзализныця столкнулась с хаотическими обстрелами россиян.
- Так, в результате ракетного удара россиян по Львовской области 2 июня, пришлось задержать 15 поездов. Еще 3 оказались заблокированными.
- 5 июня 4 ракеты врага атаковали Дарницкий вагоноремонтный завод, расположенный на левом берегу Киева.
- Россияне атакуют Укрзализныцу и фейками. В частности, пропагандисты придумали, что ручное оружие "перевозят в пассажирских вагонах, чтобы не знали россияне".
- В Центре противодействия дезинформации при СНБО отвергли фейк врага – все оружие партнеров для борьбы с оккупантами перевозят в специально оборудованных вагонах.
В результате удара россиян 12-летний Стас потерял часть черепа: смотрите видео