Укрзализныця назначает дополнительные эвакуационные рейсы

Укрзализныця назначила на 2 марта 2 дополнительных эвакуационных рейса.

Один из Интерсити+ будет направляться по направлению Дарница – Харьков с отправлением в 14:00. Второй дополнительный рейс отправится со станции Киев – Пассажирский в 16:41 по маршруту Киев – Тернополь.

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Расписание эвакуационных рейсов на 2 марта

Укрзализныця назначила на 2 марта 6 эвакуационных рейсов. Они будут ехать из Днепра и Запорожья.

Днепр – Львов 10:30

Днепр – Киев 14:00

Днепр – Трускавец 14:20

Запорожье – Львов 09:30

Запорожье – Киев 10:50

Запорожье – Ужгород 14:45

Кроме того, "Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный рейс из Харькова в Тернополь. Его совершит двухэтажный поезд Skoda City Elephant в 14:30 2 марта.

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