Укрзализныця назначила дополнительные эвакуационные поезда в Польшу: даты

Из-за нападения России на Украину наше государство пытается всеми возможными способами эвакуировать людей. Многие беженцы едут за границу, большинство – в Польшу.

Поэтому Укрзализныця постоянно назначает дополнительные поезда.

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Эвакуационные поезда в Польшу

Поезд №939/940 Харьков – Хелм отправится в рейс 5 марта в 17:00.

отправится в рейс 5 марта в 17:00. 6 марта отправятся на Хелм поезда №918/919 из Запорожья (в 11:00) и №902/903 из Днепра (в 9:00).

поезда №918/919 из (в 11:00) и №902/903 из (в 9:00). Кроме того, в состав поезда №67/68 Киев – Хелм включается группа вагонов сообщением Львов – Хелм. Рейс будет отправляться 5 и 6 марта в 19.13.

Куда уезжают беженцы

На станции Хелм (в Польше) будет организована возможность осуществить пересадку на поезда в Варшаву, предоставляемые Польской железной дорогой. Проезд бесплатный.

Более миллиона украинцев вынуждены были уехать только за первую неделю. Впрочем, до сих пор остается много других семей, которые переезжают как внутри страны, так и за ее пределы.

Известно, что из 1 209 976 сбежавших беженцев более половины – перешли в Польшу, еще 111 тысяч беженцев бежали в другие европейские страны.

Куда уезжали украинцы на фоне войны / Карта CNN

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