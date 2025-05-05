Укрзализныця назначает дополнительный поезд на 9 – 11 мая: куда будет курсировать

Укрзализныця назначает временный дополнительный поезд. Он будет курсировать 9 – 11 мая, а билеты уже доступны к продаже.

Речь идет о скором поезде №220/219 Киев – Днепр – Киев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

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Новый рейс будет соединять Киев и Днепр

Рейс будет отправляться из Киева в 13:44 и прибывать в Днепр в 21:00.

В обратном направлении из Днепра отправляться в 8:10 (9 мая) и в 8:15 (11 мая), а в Киеве будет в 16:17.

Жители Каменского и Смелы также смогут воспользоваться этим рейсом. Остановка на станции имени Тараса Шевченко предусмотрена при следовании из Днепра в Киев.

Киев расцветает каштанами и сиренью, а Днепр уже ждет с теплом родного берега – время паковать чемоданы!

– так анонсировали в Укрзализныце новый поезд.

Там добавили, что приобрести билеты уже можно в приложении Укрзализныци, на сайте booking.uz.gov.ua или в кассах железнодорожных вокзалов.