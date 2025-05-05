Йдеться про швидкий поїзд №220/219 Київ – Дніпро – Київ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.

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Новий рейс сполучатиме Київ та Дніпро

Рейс відправлятиметься з Києва о 13:44 і прибуватиме до Дніпра о 21:00.

У зворотному напрямку з Дніпра рушатиме о 8:10 (9 травня) та о 8:15 (11 травня), а у Києві буде о 16:17.

Мешканці Кам'янського та Сміли також зможуть скористатися цим рейсом. Зупинка на станції імені Тараса Шевченка передбачена при слідуванні з Дніпра до Києва.

Київ розквітає каштанами та бузком, а Дніпро вже чекає з теплом рідного берега – час пакувати валізи!

– так анонсували в Укрзалізниці новий поїзд.

Там додали, що придбати квитки уже можна у застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua або в касах залізничних вокзалів.