Из-за ДТП в Кировоградской области задерживается ряд поездов: какие маршруты и на сколько
Источник:Укрзализныця
В Кировоградской области возле железнодорожного полотна на участке Знаменка – Пантаевка произошла авария. Поэтому некоторые поезда курсируют с опозданием.
Время задержки поездов может изменяться. В Укрзализныце извиняются за неудобства. Пока делают все, чтобы сократить время отставания поездов от графика.
Обратите внимание Укрзализныця усиливает меры безопасности на вокзале Харькова: что изменится
Какие поезда задерживаются 24 августа
- №86 Львов – Запорожье (+4 часа 30 минут);
- №76 Киев – Кривой Рог (+3 часа 00 минут);
- №42 Львов – Днепр (+3 часа 10 минут);
- №92 Одесса – Харьков (+3 часа 06 минут);
- №80 Киев – Днепр (+1 час 45 минут);
- №7/8 Харьков – Одесса (+2 часа 25 минут).
Напомним, что в конце июня поезда из Запорожья в Перемышль и Львов задерживались из-за ракетных обстрелов Днепра. Тогда оккупанты повредили железную дорогу, из-за чего и возникла задержка в движении поездов. Из Днепра 2 пассажирских поезда отправились более чем на 2 часа позже графика.
Укрзализныця запустила платформу о международных рейсах
Укрзализныця запустила сайт о международных рейсах. К примеру, там есть информация о пассажирских поездах, которые едут из Украины за границу и наоборот. Кроме того, можно найти данные о пересадках и рейсах из аэропортов, а также график работы касс на вокзалах разных городов.
Стоит посмотреть – россия может ударить по мостам, дорогам и железным дорогам: смотрите видео