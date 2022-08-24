Из-за ДТП в Кировоградской области задерживается ряд поездов: какие маршруты и на сколько

Напомним, что в конце июня поезда из Запорожья в Перемышль и Львов задерживались из-за ракетных обстрелов Днепра. Тогда оккупанты повредили железную дорогу, из-за чего и возникла задержка в движении поездов. Из Днепра 2 пассажирских поезда отправились более чем на 2 часа позже графика.

Укрзализныця запустила платформу о международных рейсах

Укрзализныця запустила сайт о международных рейсах. К примеру, там есть информация о пассажирских поездах, которые едут из Украины за границу и наоборот. Кроме того, можно найти данные о пересадках и рейсах из аэропортов, а также график работы касс на вокзалах разных городов.

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