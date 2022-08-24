Нагадаємо, що наприкінці червня потяги з Запоріжжя до Перемишля та Львова затримувалися через ракетні обстріли Дніпра. Тоді окупанти пошкодили залізницю, через що й виникла затримка у русі потягів. З Дніпра 2 пасажирські поїзди вирушили на понад 2 години пізніше графіку.

Укрзалізниця запустила платформу про міжнародні рейси

Укрзалізниця запустила сайт про міжнародні рейси. Наприклад, там є інформація про пасажирські потяги, які їдуть з України за кордон та навпаки. Крім того, можна знайти дані про пересадки та рейси з аеропортів, а також графік роботи кас на вокзалах різних міст.

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