Укрзализныця ввела в эксплуатацию новые вагоны на двух популярных маршрутах

Парк Укрзализныци пополнился тремя новыми пассажирскими вагонами, построенными на украинском предприятии. 19 июня они отправятся в Днепр и Ужгород.

Об этом сообщили вице-премьер-министр по вопросам восстановления — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба и Укрзализныця.

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Что известно о новых вагонах?

Новые вагоны будут курсировать в составе поездов №29/30 Киев – Ужгород и №3/4 Запорожье – Ужгород через Днепр. К их производству привлекли более 150 украинских производителей.

Алексей Кулеба отметил, что новые вагоны соответствуют современным требованиям комфорта, а с начала года "Укрзализныця" получила уже 15 таких.

Новые вагоны оснащены:

системами кондиционирования, работающими даже во время длительных остановок благодаря усиленным аккумуляторам,

туалетами с пеленальными столиками,

многоуровневым освещением,

более удобными верхними полками со столиками и индивидуальными розетками и USB-портами.

Отмечается, что в вагонах также могут предоставить детские манежи или шахматные наборы.

Новые вагоны "Укрзализныци" изнутри / Фото из телеграмма Алексея Кулебы

В целом в рамках государственной программы предусмотрена поставка 100 вагонов — купейных, инклюзивных и вагонов нового поколения с увеличенным на 20 лет сроком эксплуатации. Поставка будет осуществляться поэтапно до мая 2028 года,

– добавил министр.

В компании подчеркнули, что пополнение парка особенно важно летом, когда растет спрос на поездки.

Новые вагоны позволят увеличить количество мест на одних из самых популярных маршрутов страны и обеспечить пассажирам более комфортные условия путешествия,

– пояснили в "Укрзализныце".

Ранее сообщалось, что в скором времени поезд Киев – Кишинев будет курсировать ежедневно. Новое расписание рейса "Бессарабия" вступит в силу с 28 июня. Отмечалось, что это изменение расширит возможности для пересадок на другие маршруты.