Укрзализныця получила станцию Starlink: она уже в работе
Источник:Укрзализныця
В Украину сегодня прибыла первая партия станций мощного спутникового интернет StarLink.
Вторую в Украине станцию Starlink получила Укрзализныця. Она уже заработала.
Внимание В Украине уже протестировали спутниковый интернет Starlink
Об этом сообщил глава правления АО "Укрзализныця" с 2021 года.
Что такое Starlink и как он работает
Starlink использует созвездие спутников на низкой околоземной орбите для предоставления широкополосного доступа в интернет своим клиентам на Земле. Хотя основная цель сервиса – принести быстрый интернет в труднодоступные районы, сейчас любой в 25 странах, где доступна услуга, может его подключить.
Первоначально интернет-сервис Starlink был запущен в США в октябре 2020 г. и предлагал скорость подключения до 200 Мбит/с.
StarLink в Украине
- 26 февраля Федоров обратился к Маску предоставить Украине станции Starlink. Меньше чем через сутки Илон Маск сообщил, что сервис уже активен в Украине, а терминалы уже в пути.
- Уже вечером 28 февраля в Украину была доставлена первая партия станций спутникового интернета StarLink. Илон Маск отправил их по просьбе главы Минцифры Михаила Федорова.