Укрзализныця предупредила о возможных задержках поездов: какие направления
14 ноября 2021 , 20:32Читати новину українською
Источник:фейсбук Укрзализныци
Укрзализныця предупредила, что в течение нескольких дней возможны задержки движения поездов. Все из-за реконструкции колеи.
Речь идет о задержках с 15 по 19 ноября. Об этом 14 ноября написали в фейсбуке Укрзализныци.
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Укрзализныця предупредила о возможных задержках поездов
Укрзализныця выполняет работы по реконструкции колеи на участке Мироновка – имени Тараса Шевченко (станция в Черкасской области – 24 канал), в связи с чем возможны задержки поездов,
– сообщили в ведомстве.
Будут опаздывать поезда на станциях:
- Мироновка;
- Пятихатки;
- Тимково;
- Бурты;
- Херсон.
Ориентировочное время задержки – от 5 минут до 1,5 часа.
"Работы начинаются 15 ноября и должны завершиться 19 ноября", – заверили в организации.
Последние новости Укрзализныци: что известно
- 14 ноября Укрзализныця решила увеличить количество поездов, которые будут курсировать к горнолыжному курорту Буковель. Теперь через курорт будут следовать 7 поездов.
- 10 ноября в Мининфраструктуры заявили, что все областные центры Украины будут обеспечены скоростным железнодорожным сообщением "Интерсити". Планы хотят воплотить до 2024 года.
- Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn будет сотрудничать с Укрзализныцей в сфере пассажирских перевозок. В 2022 году компания отправит в Украину своих менеджеров.