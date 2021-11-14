Укрзализныця предупредила о возможных задержках поездов: какие направления

Укрзализныця предупредила, что в течение нескольких дней возможны задержки движения поездов. Все из-за реконструкции колеи.

Речь идет о задержках с 15 по 19 ноября. Об этом 14 ноября написали в фейсбуке Укрзализныци.

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Укрзализныця предупредила о возможных задержках поездов

Укрзализныця выполняет работы по реконструкции колеи на участке Мироновка – имени Тараса Шевченко (станция в Черкасской области – 24 канал), в связи с чем возможны задержки поездов,

– сообщили в ведомстве.

Будут опаздывать поезда на станциях:

Мироновка;

Пятихатки;

Тимково;

Бурты;

Херсон.

Ориентировочное время задержки – от 5 минут до 1,5 часа.

"Работы начинаются 15 ноября и должны завершиться 19 ноября", – заверили в организации.

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