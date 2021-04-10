Укрзализныця рассматривает выпуск еврооблигаций в 2021 году как один из вариантов управления долговыми обязательствами. Все для того, чтобы рефинансировать кредиты и заимствования.

Новый выпуск еврооблигаций возможен после получения разрешений, в том числе от других заимодавцев и украинских государственных органов. Об этом в Укрзализныци сообщили 9 апреля в консолидированной отчетности.

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Что решили в Укрзализныце

Укрзализныця продолжает искать варианты рефинансирования текущей части процентных кредитов и заимствований. В частности, в компании:

рассматривают варианты нового выпуска еврооблигаций в 2021 году;

работают, чтобы получить разрешения для выпуска еврооблигаций;

пытаются привлечь заимствования по лучшим условиям из альтернативных коммерческих источников – речь идет об украинских и международных банках;

Управленческий персонал также рассматривает возможность привлечения финансирования от государственных банков и механизмов государственной поддержки, если не удастся привлечь средства на международных рынках капитала,

– пишут в отчетности Укрзализныци.

К тому же в Укрзализныце надеются, что управление долговыми обязательствами, привлечение нового финансирования положительно повлияет на погашение обязательств, финансирование капитальных расходов и продолжение деятельности.

Что такое еврооблигации? Еврооблигации – это ценные бумаги, что является одним из способов привлечения денег извне. Их может выпускать государство, муниципалитет или компании. Покупают бумаги иностранные инвесторы. Валюта для страны, которая выпускает еврооблигации, должна быть иностранной. В Украине это любая валюта, кроме гривны. И не обязательно евро, несмотря на название "еврооблигация". Еврооблигации – это ценные бумаги, что является одним из способов привлечения денег извне. Их может выпускать государство, муниципалитет или компании. Покупают бумаги иностранные инвесторы. Валюта для страны, которая выпускает еврооблигации, должна быть иностранной. В Украине это любая валюта, кроме гривны. И не обязательно евро, несмотря на название "еврооблигация".

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