Укрзалізниця розглядає випуск єврооблігацій у 2021 році
Укрзалізниця розглядає випуск єврооблігацій у 2021 році як один з варіантів управління борговими зобов'язаннями. Все для того, щоб рефінансувати кредити та запозичення.
Джерело:Укрзалізниця
Про це в Укрзалізниці повідомили 9 квітня у консолідованій звітності.
До слова Укрзалізниця відновила продаж квитків на Івано-Франківщину
Що вирішили в Укрзалізниці
Укрзалізниця продовжує шукати варіанти рефінансування поточної частини процентних кредитів та запозичень. Зокрема, у компанії:
- розглядають варіанти нового випуску єврооблігацій у 2021 році;
- працюють, щоб отримати дозволи для випуску єврооблігацій;
- намагаються залучити запозичення за кращими умовами з альтернативних комерційних джерел – йдеться про українські та міжнародні банки;
Управлінський персонал також розглядає можливість залучення фінансування від державних банків та механізмів державної підтримки, якщо не вдасться вчасно залучити кошти на міжнародних ринках капіталу,
– пишуть у звітності Укрзалізниці.
До того ж в Укрзалізниці сподіваються, що управління борговими зобов'язаннями, залучення нового фінансування позитивно вплине на погашення зобов'язань, фінансування капітальних витрат та продовження діяльності.
Що таке єврооблігації?
Єврооблігації – це цінні папери, що є одним зі способів залучення грошей ззовні. Їх може випускати держава, муніципалітет чи компанії. Купують папери іноземні інвестори. Валюта для країни, яка випускає єврооблігації, має бути іноземною. В Україні це будь-яка валюта, крім гривні. І не обов'язково євро, незважаючи на назву "єврооблігація".
До слова Скільки Укрзалізниця втрачає щороку через Ахметова: Лещенко назвав захмарну суму
Останні новини про Укрзалізницю
- У травні 2020 року ревізія Укрзалізниці виявила порушень майже на 12 мільярдів гривень. Про це повідомила Глава ТСК депутатка Юлія Гришина.
- 27 січня 2021 року ВР створила Тимчасову слідчу комісію з питань перевірки та оцінки стану Укрзалізниці. Причина – провести неупереджену і прозору перевірку відомства. Ймовірно, через підозру в постачанні російських вагонів.
- 8 квітня 2021 року ДБР влаштувало обшуки в центральному офісі Укрзалізниці. Їх провели перед засіданням Тимчасової слідчої комісії ВР з питань перевірки Укрзалізниці й оцінки її стану.
- 8 квітня 2021 року прокуратура повідомила про підозру колишній виконувачці обов'язків директора філії Укрзалізниці. Її підозрюють в службовій недбалості, що завдало державі збитків у розмірі 495 мільйонів гривень.
Поділитися новиною