Укрзализныця сообщила об эвакуационных поездах на 1 мая: расписание

Эвакуация украинцев из опасных мест продолжаєтся. Также наши граждане начинают возвращаться в города, которые уже удалось освободить от российских захватчиков.

Из-за войны и боевых действий многие украинцы вынуждены временно покинуть свои дома. Железная дорога является одним из способов добраться до безопасного места.

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Эвакуационные поезда на 1 мая

Укрзализныця опубликовала расписание эвакуационных поездов на 1 мая. Они будут курсировать между Львовом и Запорожьем, а также Чопом и Покровском.

Расписание эвакуационных поездов на 1 мая

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов

14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

23:30 - 234/233 Чоп – Днепр

Также сообщается, что пока действует удлиненный комендантский час, "Укрзализныця" на период с 1 по 3 мая отменяет пригородные поезда и поезда дальнего сообщения, курсирующие в Одессу, а также от Одессы в другие города.

Эвакуация украинцев: последние новости

Россия не собирается обсуждать вопросы организованной эвакуации мирных жителей из Мариуполя. Папа Римский трижды обращался к Путину с этим предложением, но каждый раз получал отказ.

Нашим героям удалось освободить село Русская Лозовая Харьковской области. Бойцам "Азова" удалось вывезти 600 украинцев , находившихся под оккупацией два месяца.

Российские оккупанты похищают украинских женщин и не хотят их отпускать. В свою очередь Украина отказывается проводить обмен пленных, если в списке нет женщин . Как сообщила Ирина Верещук, наших женщин из российского плена "приходится вытаскивать чуть ли не клещами".

В результате бомбардировки "Азовстали" множество мирных украинцев оказались под завалами, защитники Мариуполя проводят работы по освобождению людей и оказанию им помощи. Впервые из "Азовстали" удалось эвакуировать людей – 20 украинцев отправились в Запорожье. Это женщины и дети, которых удалось спасти из-под завалов.

Из Луганщины удалось эвакуировать 40 человек: 35 из Лисичанска и 5 из Северодонецка. Из Попасной эвакуация временно приостановлена: враг обстрелял эвакуационные автобусы.

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