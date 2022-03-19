Укрзализныця вернула четырех машинистов, которые находились на территории Беларуси
Источник:телеграм залізні_зміни
Укрзализныця вернула последних четырех машинистов, которые находились на территории Беларуси во время первых обстрелов оккупантов.
Об этом в своем телеграмм-канале рассказал председатель правления акционерного общества "Укрзализныця" Александр Камышин.
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Возвращение украинских машинистов из Беларуси: как это было
До войны локомотивы "Укрзализныци" ежедневно заезжали в Россию и Беларусь с грузовыми поездами. После доставки груза они возвращались домой.
Когда началась война, на территории России и Беларуси находились 12 украинских машинистов. 8 машинистов мы правдами и неправдами вернули в первые дни войны,
– рассказал Камышин.
Однако последние 4 машиниста провели во вражеской Беларуси 23 дня, а возвращаться домой им пришлось через Польшу.
Сегодня глава Укрзализныци поделился хорошей новостью – спецоперация по возвращению в Украину последних 4 украинских машинистов завершилась успешно.
Последние 4 машиниста вернулись домой из враждебных стран: смотрите видео