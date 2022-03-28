Укрзализныця возобновляет продажу билетов на 10 дней вперед для более 40 основных рейсов
Источник:телеграм Укрзализныци
Теперь пассажиры Укрзализныци смогут планировать свою логистику и иметь гарантию путешествия при покупке билета. Поскольку компания возобновляет продажу билетов на 10 дней вперед для более чем 40 основных рейсов по стране.
Такую информацию Укрзалызниця сообщила в своем телеграм-канале. К заявлению были прикреплены все направления, по которым можно покупать билеты.
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Компания отметила, что сохранит минимум по одному бесплатному эвакуационному рейсу в сутки из каждого региона, где эвакуационные процессы до сих пор активны.
Список направлений:
Направления для планирования поездок / Фото Укрзалызници
По предварительным данным, 3,2 миллиона пассажиров уже эвакуированы по железной дороге в безопасные города на западе Украины и за границу.
Сегодня Укрзалызниця фиксирует завершение активной фазы эвакуации и необходимость обеспечения регулярной прогнозируемой логистики для развития экономики Украины.
На сайте Укрзализныци опубликовали список бесплатных эвакуационных рейсов и рейсов с открытой продажей (в том числе международных).
Билеты можно приобрести:
- в железнодорожных кассах;
- на сайте;
- у Viber-боте;
- у Telegram-боте;
- у Facebook Messenger;
- у Apple Messages.
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