Укрзализныця впервые с февраля возобновляет железнодорожное сообщение с Николаевом
Источник:Укрзализныця
Укрзализныця продолжает восстанавливать железнодорожное сообщение во многих регионах Украины. В частности, 14 ноября там сообщили о возобновленном сообщении с Николаевом.
Укрзализныця впервые с начала полномасштабного вторжения России возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Николаевом.
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Поезд отправится в Николаев уже 14 ноября
Соответствующее разрешение перевозчик получил от Николаевской областной военной администрации и военных. Первый поезд в Николаев отправится сегодня, 14 ноября, из Киева.
В последний раз пассажирский поезд дальнего сообщения приезжал в Николаев 24 февраля.
Поезд №121/122 Киев – Николаев будет курсировать по четным числам из столицы и по нечетным – из Николаева. Из столицы он отправится в 22:14 и прибывает в Николаев в 07:15. В обратном направлении поезд будет отправляться в 22:09 и прибывать в Киев в 06:55.
Билеты уже можно приобрести в кассах, приложении или чат-ботах Укрзализныци.
Реакция Кима
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким уже также успел прокомментировать первый рейс в Николаев от 24 февраля.
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Грузовое сообщение с Николаевом у нас работает уже давно. А пассажирский поезд запускаем только сейчас, потому что освобождение Херсонщины отогнало российские войска дальше Николаева. Мы такие шаги всегда согласовываем с Губернатором и ВСУ,
– отметил он.
Напомним, что 10 ноября Вооруженные Силы Украины освободили Снигиревку Николаевской области. Город находился под оккупацией русской армии с марта.
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Вдохновившись успехом контрнаступления ВСУ в Херсонской области, в Укрзализныце объявили о начале нового благотворительного проекта "Билеты к победе". Пока они несут лишь символический характер.
Куда можно будет поехать:
- Херсон;
- Луганск;
- Донецк;
- Мариуполь;
- Симферополь.
Проект производится совместно с платформой UNITED24. Деньги от продажи билетов переведут на закупку автомобилей, которые будут соединять населенные пункты на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами.
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