Укрзализныця впервые с февраля возобновляет железнодорожное сообщение с Николаевом

Укрзализныця продолжает восстанавливать железнодорожное сообщение во многих регионах Украины. В частности, 14 ноября там сообщили о возобновленном сообщении с Николаевом.

Укрзализныця впервые с начала полномасштабного вторжения России возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Николаевом.

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Поезд отправится в Николаев уже 14 ноября

Соответствующее разрешение перевозчик получил от Николаевской областной военной администрации и военных. Первый поезд в Николаев отправится сегодня, 14 ноября, из Киева.

В последний раз пассажирский поезд дальнего сообщения приезжал в Николаев 24 февраля.

Поезд №121/122 Киев – Николаев будет курсировать по четным числам из столицы и по нечетным – из Николаева. Из столицы он отправится в 22:14 и прибывает в Николаев в 07:15. В обратном направлении поезд будет отправляться в 22:09 и прибывать в Киев в 06:55.

Билеты уже можно приобрести в кассах, приложении или чат-ботах Укрзализныци.

Реакция Кима

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким уже также успел прокомментировать первый рейс в Николаев от 24 февраля.

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Грузовое сообщение с Николаевом у нас работает уже давно. А пассажирский поезд запускаем только сейчас, потому что освобождение Херсонщины отогнало российские войска дальше Николаева. Мы такие шаги всегда согласовываем с Губернатором и ВСУ,

– отметил он.

Напомним, что 10 ноября Вооруженные Силы Украины освободили Снигиревку Николаевской области. Город находился под оккупацией русской армии с марта.

Укрзализныця анонсировала запуск поездов в Крым, Донецк и Луганск

Вдохновившись успехом контрнаступления ВСУ в Херсонской области, в Укрзализныце объявили о начале нового благотворительного проекта "Билеты к победе". Пока они несут лишь символический характер.

Куда можно будет поехать:

Херсон;

Луганск;

Донецк;

Мариуполь;

Симферополь.

Проект производится совместно с платформой UNITED24. Деньги от продажи билетов переведут на закупку автомобилей, которые будут соединять населенные пункты на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами.

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