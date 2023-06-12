Укрзализныця запустила женские купе: на каких маршрутах они есть

12 июня 2023, 12:51
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Укрзализныця

Укрзализныця выполнила обещание и разрешила пассажиркам покупать билеты в женских вагонах. Однако эта возможность работает в тестовом режиме.

В Украине появились женские вагоны. Об этом стало известно в понедельник, 12 июня, передает 24 Канал.

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Где можно выбрать женское купе

Возможность пользоваться женскими купе работает в пилотном режиме. Покупать билеты для них можно пока только в приложении Укрзализныци, потому что на сайт такую функцию еще не добавили. Пользователям необходимо обновить приложение.

Теперь ездить в женских вагонах можно на таких маршрутах:

  • №15 Харьков – Ясиня;
  • №41 Днепр – Трускавец;
  • №75 Киев – Кривой Рог;
  • №81 Киев – Ужгород.
    Укрзализныця создала женский вагон / Скриншот приложения


Теперь женщины смогут ездить отдельно / Скриншот приложения Укрзализныци

 

Кто может пользоваться женскими купе

Укрзализныця официально заявила, что женские вагоны доступны только для женщин и детей не старше 6 лет. Стоят они так же, как и обычные купе. И в отношении них работают такие же ограничения: не более 4 билетов на один заказ.

Поезда с имеющимися женскими вагонами имеют в приложении соответствующие маркировки. Перевозчик изучает спрос на услугу и работает над усилением безопасности в поездах.

Пассажирки просили о создании отдельных вагонов для женщин

  • В мае появились петиция с просьбой создать женские вагоны. Она быстро набрала необходимые 25 000 голосов.
  • Впоследствии национальный перевозчик согласился добавить женские вагоны в свои поезда. Глава правления Укрзализныци Евгений Лященко назвал безопасность пассажиров независимо от гендера фундаментальным приоритетом.
  • Позже в Укрзализныце заявили, что женские купе будут тестироваться в течение нескольких месяцев. Украинские железнодорожники перенимают мировой опыт и смотрят, как функционируют такие вагоны в некоторых европейских странах.

Автор: Петро Залива