Укрзализныця запустила женские купе: на каких маршрутах они есть
Источник:Укрзализныця
Укрзализныця выполнила обещание и разрешила пассажиркам покупать билеты в женских вагонах. Однако эта возможность работает в тестовом режиме.
В Украине появились женские вагоны. Об этом стало известно в понедельник, 12 июня, передает 24 Канал.
Читайте также "Укрзализныця" запустила тестовый поезд из Киева в Варшаву: станет ли больше билетов
Где можно выбрать женское купе
Возможность пользоваться женскими купе работает в пилотном режиме. Покупать билеты для них можно пока только в приложении Укрзализныци, потому что на сайт такую функцию еще не добавили. Пользователям необходимо обновить приложение.
Теперь ездить в женских вагонах можно на таких маршрутах:
- №15 Харьков – Ясиня;
- №41 Днепр – Трускавец;
- №75 Киев – Кривой Рог;
- №81 Киев – Ужгород.
Укрзализныця создала женский вагон / Скриншот приложения
Теперь женщины смогут ездить отдельно / Скриншот приложения Укрзализныци
Кто может пользоваться женскими купе
Укрзализныця официально заявила, что женские вагоны доступны только для женщин и детей не старше 6 лет. Стоят они так же, как и обычные купе. И в отношении них работают такие же ограничения: не более 4 билетов на один заказ.
Поезда с имеющимися женскими вагонами имеют в приложении соответствующие маркировки. Перевозчик изучает спрос на услугу и работает над усилением безопасности в поездах.
Пассажирки просили о создании отдельных вагонов для женщин
- В мае появились петиция с просьбой создать женские вагоны. Она быстро набрала необходимые 25 000 голосов.
- Впоследствии национальный перевозчик согласился добавить женские вагоны в свои поезда. Глава правления Укрзализныци Евгений Лященко назвал безопасность пассажиров независимо от гендера фундаментальным приоритетом.
- Позже в Укрзализныце заявили, что женские купе будут тестироваться в течение нескольких месяцев. Украинские железнодорожники перенимают мировой опыт и смотрят, как функционируют такие вагоны в некоторых европейских странах.