Укрзализныця запустила женские купе: на каких маршрутах они есть

Укрзализныця выполнила обещание и разрешила пассажиркам покупать билеты в женских вагонах. Однако эта возможность работает в тестовом режиме.

В Украине появились женские вагоны. Об этом стало известно в понедельник, 12 июня, передает 24 Канал.

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Где можно выбрать женское купе

Возможность пользоваться женскими купе работает в пилотном режиме. Покупать билеты для них можно пока только в приложении Укрзализныци, потому что на сайт такую функцию еще не добавили. Пользователям необходимо обновить приложение.

Теперь ездить в женских вагонах можно на таких маршрутах:

№15 Харьков – Ясиня;

№41 Днепр – Трускавец;

№75 Киев – Кривой Рог;

№81 Киев – Ужгород.

Укрзализныця создала женский вагон / Скриншот приложения



Теперь женщины смогут ездить отдельно / Скриншот приложения Укрзализныци

Кто может пользоваться женскими купе

Укрзализныця официально заявила, что женские вагоны доступны только для женщин и детей не старше 6 лет. Стоят они так же, как и обычные купе. И в отношении них работают такие же ограничения: не более 4 билетов на один заказ.

Поезда с имеющимися женскими вагонами имеют в приложении соответствующие маркировки. Перевозчик изучает спрос на услугу и работает над усилением безопасности в поездах.

Пассажирки просили о создании отдельных вагонов для женщин