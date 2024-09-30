Из-за обстрелов Укрзализныця закрыла перегон Долинская – Николаев: как будут доставлять пассажиров
Источник:Укрзализныця
Оккупанты в очередной раз обстреляли Николаевскую область. Из-за этого перегон Долинская – Николаев закрыт для движения поездов.
Об этом сообщили в Укрзализныце около 02:33. Также сказали, как будут доставлять пассажиров.
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Закрыт перегон Долинская – Николаев
Из-за российского обстрела Николаевщины, из соображений безопасности, закрыли для движения поездов перегон Долинская – Николаев.
Поезд 121/122 Киев – Николаев будет курсировать до станции Долинская. Пассажиров просим в любом случае находиться в вагоне до утра и ждать автобусный трансфер Долинская – Николаев, организацией которого мы занимаемся прямо сейчас,
– заявили в Укрзализныце.
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Враг атаковал железнодорожную станцию в Сумской области
- Накануне, 29 сентября, оккупанты атаковали FPV-дронами пограничную железнодорожную станцию в Сумской области. Россияне ранили машиниста, работника станции и пассажирку поезда №6605.
- В Укрзализныце сообщили, что бронированный тепловоз получил повреждения. Поэтому дальше поезд отправится со вспомогательным локомотивом с небольшой задержкой.