Укрзализныца закупает еду, горючее и лекарства для государства и пострадавших, – Шмигаль

5 марта 2022 , 00:21
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Премьер-министр Денис Шмигаль записал обращение к украинцам в конце девятого дня войны. Рассказал, в частности, о роли Укрзализныци в сопротивлении оккупантам.

Глава правительства подчеркнул, что Укрзализныца стала компанией, которая за счет государственных средств закупает еду, горючее, лекарства для нужд государства и пострадавших от войны людей. 

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Шмигаль поблагодарил железнодорожников

По словам Шмыгаля, накануне правительство направило на упомянутые цели 18 миллиардов гривен. "Кстати, спасибо железнодорожникам, которые, несмотря на риски, продолжают выполнять свою работу и спасать людей", – добавил он. 

Украинцы! У нас единственная цель – освобождение Украины от российских захватчиков. И мы обязательно победим,
– подчеркнул премьер-министр. 

Шмигаль обратился к украинцам: смотрите видео

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Автор: Ірина Буртик