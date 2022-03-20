Укрзализныця запускает челночные рейсы Дарница – Святошин

Укрзализныця запускает с 21-го марта челночные рейсы Дарница – Святошин. Поезд будет делать остановку на Центральном железнодорожном вокзале.

Поезд предназначен, чтобы помочь жителям левого берега Киева добраться на правый. Кроме того, поезд удобен, чтобы добраться на вокзал, пока Красная линия метро работает с ограничениями.

Стоящее Из Луганской области 21 марта ожидается отправления эвакуационного поезда

Расписание поезда

Со станций Дарница и Святошин поезда будут отправляться каждый час начиная с 07:30.

Последние рейсы в 18:30.

Поезда будут делать остановки на станциях:

Левый Берег;

Выдубичи;

Киев-Демеевский;

Протасов Яр;

Киев-Пассажирский (остановочная платформа Северная);

Караваевы Дачи;

Киев-Волынский;

Борщаговка-Техническая;

Борщаговка.

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Поезд будет состоять из 6 вагонов. Стоимость проезда 15 гривен. Билеты можно приобрести у кассира на борту или в официальном чат-боте Укрзализныци.