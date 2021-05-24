Укрзализныця запускает "Прикарпатский экспресс", который соединит сразу 3 туристических региона

Укрзализныця запускает поезд "Прикарпатский экспресс" сообщением Ивано-Франковск – Киверцы. Он объединит 3 туристических региона.
Говорится о Прикарпатье, Волыне и Галичине. Поезд будет курсировать с 29 мая 2021 года ежедневно, кроме среды.
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Из Ивано-Франковска он будет отправляться в 15:20. В Киверцы экспресс будет прибывать в 23:50.
Поезд оборудован розетками, системой кондиционирования воздуха и комфортен для пассажиров с инвалидностью.
Экспресс проходит через такие города:
- Калуш;
- Долину;
- Моршин;
- Стрый;
- Львов;
- Подзамче;
- Радехов;
- Стоянов;
- Горохов;
- Луцк.
Из Киверцев будет отправляться в 5:14 утра (в 5:30 из Луцка). Прибытие в Ивано-Франковск – в 13:38.
Также, каждый четверг он будет курсировать по маршруту Львов – Ивано-Франковск. А с 2 июня 2021 года и каждую среду поезд №807/808 будет курсировать между Киверцами и Львовом.