Укрзализныця запускает "Прикарпатский экспресс", который соединит сразу 3 туристических региона

24 мая 2021 , 09:01
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Укрзализныця

Укрзализныця запускает поезд "Прикарпатский экспресс" сообщением Ивано-Франковск – Киверцы. Он объединит 3 туристических региона.

Говорится о Прикарпатье, Волыне и Галичине. Поезд будет курсировать с 29 мая 2021 года ежедневно, кроме среды.

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Из Ивано-Франковска он будет отправляться в 15:20. В Киверцы экспресс будет прибывать в 23:50.

Поезд оборудован розетками, системой кондиционирования воздуха и комфортен для пассажиров с инвалидностью.

Экспресс проходит через такие города:

  • Калуш;
  • Долину;
  • Моршин;
  • Стрый;
  • Львов;
  • Подзамче;
  • Радехов;
  • Стоянов;
  • Горохов;
  • Луцк.
Внимание! В обратном направлении "Прикарпатский экспресс" будет отправляться с 31 мая 2021 года ежедневно, кроме среды и четверга. 

Из Киверцев будет отправляться в 5:14 утра (в 5:30 из Луцка). Прибытие в Ивано-Франковск – в 13:38.

Также, каждый четверг он будет курсировать по маршруту Львов – Ивано-Франковск. А с 2 июня 2021 года и каждую среду поезд №807/808 будет курсировать между Киверцами и Львовом.

Автор: Аліна Оліховська