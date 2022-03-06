Важно для волонтеров: Укрзализныця запустила сервис логистики гуманитарки "Железная помощь"

Вся Украина объединилась для борьбы с оккупантами. В областях, где нет активных военных действий, работают волонтеры, которые собирают гуманитарную помощь. Чтобы вывезти ее оттуда, "Укрзализныця" запустила сервис логистики "железная помощь".

Укрзализныця уже несколько дней работает над тем, чтобы гуманитарные грузы организованно ехали с запада на восток. Для отправителей перевозки – бесплатные.

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Укрзализныця запустила сервис логистики гуманитарной помощи

Ранее в пустые пассажирские вагоны после высадки эвакуированных пассажиров грузили гуманитарную помощь и отправляли ее обратно на восток. Сейчас ее отправляют и вагонными партиями. Также в компании уже осваиваются контейнерные партии из-за границы. 5 марта было доставлено 573 тонны гуманитарной помощи в пассажирских вагонах и 50 товарных вагонов.

Поезда едут из Львова, Черновцов, Ковеля. Кроме этого, в список прилагаются другие города Украины и зарубежья. Гуманитарную помощь везут в Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и другие города. Перевозят только медикаменты, пищевые продукты, одежду, детские товары. Обратите внимание, что в вагонах Укрзализныци не транспортируют оружие, коктейли молотова и другое военное снаряжение.

Как воспользоваться услугой

Всю информацию о "Железной помощи" можно узнать на сайте или в колцентре по номеру 0800503222.

Если вам нужно доставить партию весом до 1 тонны, лучше передать ее пассажирским вагоном. Список точек приема груза и контакты для координации можно просмотреть по ссылке.

Если вес партии составляет более тонны, ее лучше отправить грузовым вагоном. Список составов, куда можно привезти передачу и где ее загрузят в вагон, можно просмотреть по ссылке.

Перевозки для отправителей бесплатны. Вагоны с помощью едут на адреса облгосадминистраций и ВГА. Дальше ее распределяют.

В настоящее время Укрзализныця работает по графику. Однако в него теперь вписались и эвакуация пассажиров и перевозка гуманитарки.