"Укрзализныця" запускает еще один поезд на Донбасс

С 18 января 2019 года "Укрзализныця" планирует запустить новый поезд на Донбасс сообщением Харьков – Покровск (Донецкая область). Поезд будет курсировать с остановками на станциях Николаевка-Донецкая, Богуславский, Павлоград-1, Лозовая, Краснопавловка и Лихачево.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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Поезд Харьков – Покровск будет курсировать каждую пятницу и воскресенье. Из Покровска поезд будет отправляться в 09:20 и прибывать в Харьков в 14:49. Обратно он будет отправляться в 16:35 и прибывать в Покровск в 22:01.

График поезда разработан так, чтобы пассажиры, которые будут прибывать в Харьков, могли пересесть на поезда, курсирующие в другие регионы Украины. В частности, в направлении Киева, Львова, Одессы, Херсона, Новоалексеевки и других городов,

– сообщил и.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Напомним, в декабре 2019 года "Укрзализныця" назначила новый поезд на территорию Донбасса с сообщением Киев-Лисичанск.