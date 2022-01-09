На улицы Франции вышли более 100 тысяч человек: протестовали против паспортов вакцинации
Источник:France bleu
Во Франции 8 января прошли массовые акции против паспортов вакцинации. В общей сложности полиция страны зафиксировала более 105 тысяч митингующих.
Протесты прошли в Париже, Марселе, Ницце, Монпелье, Кане и десятке других городов. Участники акций выступили и против вакцинации.
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Почему протестуют люди
Сертификаты вакцинации, без которых граждане Франции не могут посещать большую часть общественных мест, депутаты приняли 6 января после трех дней споров. Новые правила должны вступить в силу уже 15 января.
Такое решение начали критиковать. По информации Интерфакс, одним из организаторов акций стал Флориан Филиппо.Справка. Филиппо – лидер националистической и евроскептической партии "Патриоты". Он – один из французских политиков, которые очень активно выступают против паспортов вакцинации.
Конфликты с правоохранителями
В ходе акций произошло несколько жестких конфликтов с правоохранителями. В Тулузе произошло 4 ареста. Всего в стране арестовали 34 человека, а 10 полицейских получили ранения
В Париже и Монпелье полицейские использовали слезоточивый газ для разгона части протестующих.
Акции протеста в Монпелье: смотрите видео
На акциях – более 105 тысяч человек
По информации Министерства внутренних дел, на акции против паспортов вакцинации вышли около 105 тысяч человек. Из них – 18 тысяч человек вышли протестовать в Париже.
На улицы вышло более 100 тысяч человек: смотрите видео
Напомним, что в декабре в Бельгии прошли митинги антивакцинаторов, которые переросли в беспорядки. Задержали более 50 человек.
Какая ситуация с коронавирусом во Франции
- По состоянию на 9 января, во Франции зафиксировали 11 815 121 человека, инфицированного коронавирусом. Из них – 125 348 смертельных случаев, в то же время выздоровели 8 500 501 больной.
- Несмотря на столь массовые акции протестов, по данным соцопросов, большая часть французов все же поддерживают вакцинацию. Государство остается лидером по количеству привитых лиц.
- На Юге Франции обнаружили новый штамм коронавируса. Речь идет о B.1.640.2. Также в стране стремительно распространяется Омикрон.
- В начале 2022 года государство стало эпицентром COVID-19. Ведь 4 дня подряд там фиксировали более 200 тысяч случаев инфицирования.